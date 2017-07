PSV blameert zich in voorronde Europa League met thuisnederlaag

PSV wist in het eigen Philips Stadion aanvankelijk weinig kansen te creëren en kwam tien minuten na rust op achterstand. Joshua Brenet beging een overtreding, waarna de bal op de stip ging. Borna Barisic passeerde doelman Jeroen Zoet.

Een slotoffensief van PSV leverde nog wel goede kansen op de gelijkmaker op. Steven Bergwijn was een kwartier voor het tijd het dichtst in de buurt daarvan. De vleugelspits raakte de paal.

Door de nederlaag moet PSV volgende week in Kroatië hard aan de bak. De ploeg van coach Phillip Cocu moet minstens twee keer scoren om de laatste voorronde te halen.

FC Utrecht staat er beter voor na het 0-0 gelijkspel in het eigen Stadion Galgenwaard. De ploeg mocht zich vooral gelukkig prijzen dat de Polen niet tot scoren kwamen.

Nieuwelingen

PSV trad aan zonder de nieuwelingen Hirving Lozano en Derrick Luckassen, die allebei op de bank begonnen. Daar zat ook Davy Pröpper, die op het middenveld Jorrit Hendrix, Marco van Ginkel en Bart Ramselaar voor zich moest dulden.

De meest opvallende wijziging was echter dat Luuk de Jong niet langer de eerste aanvoerder is. De spits, die een moeizaam seizoen achter de rug heeft, heeft de band na een gesprek met Cocu afgestaan aan Van Ginkel.

Met de huurling van Chelsea als aanjager op het middenveld was PSV de eerste helft de bovenliggende partij. De Eindhovenaren werden echter sporadisch gevaarlijk. Het Kroatische doel werd vooral van afstand onder vuur genomen.

Grootste kans voor rust was er voor Bergwijn, die voorin de voorkeur had gekregen boven Gaston Pereiro en Lozano. De vleugelspits speelde zichzelf in de 27e minuut goed vrij, maar wachtte vervolgens te lang met schieten. Zijn poging ging via een tegenstander over.

Laag tempo

Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. PSV had veel meer balbezit, maar speelde in zo'n laag tempo, dat Osijek moeiteloos overeind bleef.

PSV riep het onheil daarna over zichzelf af. Eerst was het Daniel Schwaab die de Kroaten tien minuten na rust een enorme kans schonk, door wel erg kort terug te spelen op doelman Jeroen Zoet. Die kon Eros Grezda maar net van scoren afhouden.

Een minuut later ging de bal op de stip, na een overtreding van Brenet op Robert Mudrazija, al leek het erop dat zijn overtreding buiten het strafschopgebied werd gemaakt. Zoet kreeg zijn hand nog bijna tegen de poging van Barisic, maar kon een treffer niet voorkomen.

Cocu greep snel na de achterstand in en bracht met Pereiro en de debuterende Lozano twee verse aanvallers. Dat ging ten koste van Jürgen Locadia en Ramselaar.

Het was echter Bergwijn die de gevaarlijkste aanvaller van PSV was. De linksbuiten probeerde eerst tevergeefs een strafschop te versieren, schoot daarna via de doelman voorlangs en raakte in de 77e minuut hard de paal.

Een slotoffensief, met Pröpper erbij voor verdediger Schwaab, resulteerde vooral in lange halen naar voren, maar niet in doelpunten. De beste kans was zelfs nog voor de Kroaten, maar Zoet redde op een kopbal.

