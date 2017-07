AS Roma verlengt contract Nainggolan tot medio 2021

Nainggolan speelt sinds 2014 voor AS Roma, dat hem eerst huurde en later definitief overnam van Cagliari. De middenvelder speelde eerder in Italië voor Piacenza, dat hem in 2005 losweekte bij Germinal Beerschot.

De laatste weken werd Nainggolan nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar de Premier League, maar met zijn nieuwe contract lijkt hij komend seizoen gewoon bij AS Roma te blijven.

Nainggolan, die in 2009 zijn debuut maakte voor het Belgische elftal en tot dusver 29 wedstrijden speelde voor zijn land, heeft in zijn loopbaan 255 duels in de Serie A achter zijn naam staan.

Met AS Roma, waar ook Kevin Strootman en Rick Karsdorp onder contract staan, won Nainggolan nog geen enkele prijs.