Emanuelson maakt basisdebuut voor FC Utrecht tegen Lech Poznan

Het is de eerste keer dat de oud-Ajacied vanaf het begin op het veld staat bij een wedstrijd van zijn nieuwe club. De 31-jarige linkspoot moest zich in de eerdere wedstrijden met FC Valletta uit Malta tevredenstellen met invalbeurten.

Yassin Ayoub ontbreekt in De Galgenwaard. De middenvelder lijkt FC Utrecht spoedig te verlaten en is daarom buiten de basisopstelling gelaten.

Voorin geeft trainer Erik ten Hag de voorkeur aan het koppel Gyrano Kerk-Cyriel Dessers. Dat betekent dat de boomlange Deen Simon Makienok op de bank begint.

2010

De laatste keer dat FC Utrecht in de derde voorronde van de Europa League stond, was in het seizoen 2010/2011. Destijds reikten de Utrechters tot het hoofdtoernooi en was de groepsfase ook het eindstation, ook al werd in een poule met Liverpool, Napoli en Steaua Boekarest slechts een keer verloren.

De heenwedstrijd van FC Utrecht tegen Lech Poznan begint donderdag om 19.00 uur. De ploeg van Ten Hag speelt gewoon in de eigen Galgenwaard, dat vorige week nog niet beschikbaar was vanwege het EK voetbal voor vrouwen.

Opstelling FC Utrecht: Jensen; Klaiber, Van der Maarel, Janssen, Braafheid; Van de Streek, Brama, Labyad, Emanuelson; Kerk, Dessers.