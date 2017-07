Real Madrid in oefenduel hard onderuit tegen Manchester City

De winnaar van de Champions League speelde in Los Angeles zonder Cristiano Ronaldo. De sterspeler maakt een privétournee door China voor kledingsponsor Nike.

Met uitzondering van de Portugese aanvaller speelde Real met zijn sterkste elftal. Na een uur spelen wisselde trainer Zinedine Zidane zijn volledige team.

Op dat moment leidde City al met 2-0. Nicolas Otamendi en Raheem Sterling scoorden kort na rust voor de ploeg van manager Josep Guardiola.

Vervolgens waren ook John Stones en de 17-jarige Spanjaard Brahim Diaz nog trefzeker voor City, voordat Oscar Rodriguez met een prachtig schot van ruim dertig meter de eer redde voor de Madrilenen. Oud-PSV'er Oleksandr Zinchenko speelde twintig minuten mee bij City.

Barcelona

Enkele uren eerder boekte FC Barcelona in Washington een 1-0 zege op Manchester United op de International Champions Cup. Neymar maakte na een half uur het enige doelpunt.

Jasper Cillessen speelde de hele wedstrijd voor Barcelona, Daley Blind werd in de rust gewisseld bij United. De Catalaanse ploeg gaat met twee gewonnen duels aan kop in het lucratieve vriendschappelijke toernooi.

Juventus was in een spectaculair duel in Miami met 3-2 te sterk voor Paris Saint-Germain. Gonzalo Higuain en Claudio Marchisio (twee) scoorden voor de Italianen, Goncalo Guedes en Javier Pastore waren terzeker voor de club uit Parijs.

Zaterdagavond staat El Clasico tussen Barcelona en Real Madrid op het programma in Miami. Manchester City speelt in Nashville tegen Tottenham Hotspur en Juventus staat in Foxborough tegenover AS Roma.