Verenigde Staten leggen voor zesde keer beslag op Gold Cup

De VS kwam in Santa Clara op slag van rust op 1-0 door Jozy Altidore. De voormalig speler van AZ schoot een vrije trap over de muur in de linkerbovenhoek, onhoudbaar voor doelman Dwayne Miller van Jamaica. De reservekeeper moest al vroeg in de wedstrijd invallen voor de geblesseerd geraakte Andre Blake.

Halverwege de tweede helft kwamen de Jamaicanen op gelijke hoogte. Je-Vaughn Watson tikte binnen uit een corner.

Vlak voor tijd sloegen de Amerikanen nog eens toe. Met een afstandsschot bezorgde Jordan Morris de VS de Gold Cup.

Curaçao

Het is voor het eerst sinds 2013 dat de VS de Gold Cup wint. Twee jaar geleden pakte Mexico de titel. De Mexicanen zijn met zeven toernooizeges ook recordhouder in de Gold Cup, waar de beste teams van Noord-, Midden-Amerika en de Caribbean tegen elkaar strijden. Behalve Mexico en de VS won alleen Canada het toernooi eenmaal.

Curaçao nam dit jaar voor het eerst deel aan het toernooi. Het eiland verloor alle drie de poulewedstrijden.