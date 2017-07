Keizer en Veltman vinden dat Ajax had moeten winnen in Nice

De Amsterdammers kwamen in de tweede helft op gelijke hoogte door een treffer van Donny van de Beek en kregen kansen op meer, maar profiteerden niet.

"We hadden meer goals moeten maken. Er waren zat mogelijkheden die niet goed uitgespeeld zijn", zei Keizer, die voor het eerst de leiding had over Ajax in een officieel duel, voor de camera van Ziggo Sport. "In de tweede helft waren we beter. We verdienden misschien meer."

Keizer was niet blij met het spel van Ajax voor rust. "We probeerden heel geforceerd de middenvelders te vinden, terwijl Nice geen druk gaf. We deden dat in de tweede helft beter, toen hadden we meer geduld. Dat leverde ons iets op."

Wel was de 48-jarige coach tevreden over de manier waarop de Ajacieden zich wisten te herpakken na het drama rond middenvelder Abdelhak Nouri.

"Ik moet de jongens een compliment maken. Het is moeilijk om de gedachten te verzetten in deze moeilijke situatie. We kunnen nog veel beter, maar dit is een begin", aldus de trainer.

Veltman

Aanvoerder Veltman was het met zijn trainer eens dat Ajax effectiever had moeten zijn. "Ik ben heel blij dat we na de teleurstelling van de 1-0 mentale weerbaarheid toonden. Zeker op basis van de tweede helft hadden we moeten winnen", zei hij.

De 25-jarige verdediger, die de aanvoerdersband bij Ajax overnam van de deze zomer naar Everton vertrokken Davy Klaassen, was wel trots dat de Amsterdammers ondanks de hectische voorbereiding een goed resultaat boekten.

"Daar ben ik vooral blij om. In de eerste helft was het toch een teleurstelling dat we op achterstand kwamen en in de oefenwedstrijden gingen bij zo'n moment de 'koppies' hangen. Complimenten dat we nu gas bleven geven en de 1-1 maakten."

Veltman vond het mooi dat uitgerekend Van de Beek, de boezemvriend van Nouri, scoorde in de Allianz Riviera. "Als je het iemand gunt, is het Donny. Het is heel speciaal dat hij scoorde."

De return tussen Ajax en Nice wordt volgende week woensdag om 20.45 uur afgewerkt in de Johan Cruijff Arena. De winnaar van de dubbele ontmoeting plaatst zich voor de play-offs om een plek in de groepsfase van de Champions League.

