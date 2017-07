Emotionele Van de Beek draagt doelpunt in Nice op aan vriend Nouri

Middenvelder Nouri kreeg eerder deze maand tijdens een oefenduel met Werder Bremen te kampen met hartfalen en hield daar ernstige en blijvende hersenschade aan over.

De 20-jarige Van de Beek beelde na zijn treffer in de Allianz Riviera het getal 34 uit, dat staat voor het rugnummer van zijn vriend Nouri.

"Het was een belangrijke goal, die hadden we nodig. Deze was voor Ajax en iedereen, maar vooral voor Appie en zijn familie. Wij als team willen hun echt steunen", zei Van de Beek voor de camera van Ziggo Sport.

"Ik was best wel emotioneel. Dit doelpunt was voor hen. Het is heel moeilijk voor me. Ik wil het over de wedstrijd hebben en ben niet in staat om over dat onderwerp te praten."

Mogelijkheden

Van de Beek zag dat er vooral in de tweede helft meer inzat voor Ajax. "In de eerste helft hadden we het moeilijk en speelden we het niet goed uit, maar in de tweede helft kantelde het en hadden we de tweede kunnen maken. Dit is een goede uitgangspositie om het in de Arena af te maken", aldus de middenvelder.

Tegenstander Nice oogde in de tweede helft vermoeid. "Toen lagen er mogelijkheden aan de buitenkant en hadden we kansen. Het was heel lekker geweest als de 1-2 ook nog was gevallen."

De return tussen Ajax en Nice is over exact een week in Amsterdam. De wedstrijd in de Arena begint om 20.45 uur. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de play-offs om een plek in de groepsfase van de Champions League.

