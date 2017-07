Ajax begint met gelijkspel in Nice aan voorronde Champions League

De ploeg van trainer Marcel Keizer kwam in Nice na iets meer dan een halfuur op achterstand door een doelpunt van spits Mario Balotelli. Vroeg in de tweede helft tekende Ajacied Donny van de Beek voor de gelijkmaker.

Vooral in de tweede helft had Ajax het betere van het spel en de Europa League-finalist van vorig seizoen kreeg een aantal kansen op de overwinning, maar het bleef bij 1-1.

Ajax speelde in de Allianz Riviera de eerste officiële wedstrijd sinds het drama van middenvelder Abdelhak Nouri, die eerder deze maand tijdens een oefenduel te kampen kreeg met hartfalen en daar ernstige en blijvende hersenschade aan overhield. Als eerbetoon droegen de spelers van Nice tijdens de warming-up speciale shirts.

De return tussen Ajax en Nice is over exact een week in Amsterdam. De wedstrijd in de Arena begint om 20.45 uur. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de play-offs om een plek in de groepsfase van de Champions League.

Uitvallen

Ajax had woensdag in de beginfase van het duel in Nice veelvuldig de bal, zonder tot echt grote kansen te komen. De Amsterdammers moesten bij balverlies blijven opletten bij gevaarlijke uitvallen van de thuisploeg.

Zo moest zowel Davinson Sanchez als Matthijs de Ligt een keer ingrijpen toen Nice gevaarlijk doorkwam. Aan de andere kant kreeg Ajax-spits Kasper Dolberg een kans toen hij de bal zomer in zijn voeten kreeg gespeeld door doelman Yoan Cardinale, maar de Deen slaagde er niet in de bal onder controle te krijgen.

Nadat Cardinale redding moest brengen op een schot van Lasse Schöne was het aan de andere kant raak. Middenvelder Jean Seri baande zich een weg door de Ajax-defensie en stelde Balotelli van dichtbij in staat om te scoren: 1-0.

De treffer viel op een moment dat Nice sterker werd en de ploeg van trainer Keizer achteruit moest. Ajax kwam er in het restant van de eerste helft niet echt meer uit en ging met een achterstand rusten.

Van de Beek

Bij het begin van de tweede helft waren beide ploegen gelijkwaardig en na een aantal minuten viel plots de gelijkmaker. Keeper Cardinale verwerkte de bal matig, waarna Van de Beek knap raak volleerde. De middenvelder droeg de treffer op aan zijn boezemvriend Nouri.

Gesterkt door de gelijkmaker controleerde Ajax de wedstrijd in de Allianz Riviera. Nice kwam er amper uit en de Amsterdammers stichtten gevaar via Schöne en Nick Viergever.

Ajax, dat af en toe wel slordig speelde, was twintig minuten voor tijd zelfs dicht bij een voorsprong. Uit een voorzet van Van de Beek kopte verdediger Sanchez hard tegen de lat.

Met invaller David Neres en Frenkie de Jong in de ploeg had Ajax in het laatste kwartier een enorm overwicht tegen het vermoeide Nice. Onder anderen De Jong en Ziyech waren dicht bij de winnende treffer, maar gescoord werd er niet meer. Aan de andere kant ontsnapte Ajax in de slotminuut nog aan een tegendoelpunt.

