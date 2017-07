Mourinho: 'Andere clubs verpesten markt met hoge transferbedragen'

"Ik ben gewend dat clubs veel geld uitgeven aan geweldige spelers. Nu geven clubs veel geld uit voor goede spelers. Dat is heel raar. De transfermarkt wordt zo verpest, maar dat is nu de realiteit", zegt Mourinho tegen de BBC.

De Portugees doelt onder meer op stadgenoot Manchester City, dat deze zomer al 250 miljoen euro spendeerde aan nieuwe spelers, onder wie verdedigers Benjamin Mendy en Kyle Walker en aanvaller Bernardo Silva.

De uitspraken van Mourinho zijn opmerkelijk te noemen, aangezien zijn Manchester United liefst 85 miljoen euro uitgaf om spits Romelu Lukaku los te weken bij Everton. Daarnaast maakten de 'Mancunians' 35 miljoen euro over aan Benfica voor verdediger Victor Lindelöf. Een jaar eerder betaalde United 105 miljoen euro voor Paul Pogba, op dit moment nog het hoogste bedrag dat ooit is uitgegeven voor een speler.

Volgens Mourinho is de transfersom voor Lukaku simpel te verantwoorden. "Om een goede aanvaller te kopen, moet je veel geld uitgeven. Anders krijg je er geen. Daarnaast was het van cruciaal belang dat we een goede vervanger haalden voor Zlatan Ibrahimovic. Je hebt in de eerste zes maanden van het seizoen wel een goede spits nodig."

Tottenham Hotspur

Waar vrijwel elke topclub in de Premier League deze zomer veel geld uitgeeft om de selectie te versterken, spendeerde Tottenham Hotspur nog geen cent aan nieuwe spelers. Dat beleid kan Mourinho wel bekoren.

"Iedereen heeft het over de investeringen van Manchester City, maar wat Tottenham Hotspur doet is pas fenomenaal", zegt Mourinho tegen The Guardian. "Ze hebben nog geen pond uitgegeven deze zomer, maar houden wel iedereen binnenboord. Dele Alli, Harry Kane en Toby Alderweireld zijn er allemaal nog. Alleen Walker is verkocht, maar dat was volgens mij ook het plan van Tottenham."

Mourinho vindt het in dit stadium echter nog te vroeg om te zeggen wie de beste kansen heeft op de titel in Engeland. "Iedere club investeert op zijn eigen manier, maar allemaal met hetzelfde doel: de landstitel. Ook wij zijn geen favoriet, maar gewoon één van de kandidaten."