Ajax met Van de Beek en Kluivert in heenduel met Nice

Van de Beek speelt op de positie van Davy Klaassen, die deze zomer werd verkocht aan Everton. Hakim Ziyech en Lasse Schöne, die zijn tweehonderdste officiële duel voor Ajax speelt, completeren het middenrif van Ajax in Nice.

In de voorhoede heeft trainer Marcel Keizer, die zijn eerste officiële wedstrijd leidt voor Ajax, een plek ingeruimd voor Kluivert. De 18-jarige aanvaller begint als rechtsbuiten en krijgt de voorkeur boven de Braziliaan David Neres. Kasper Dolberg en Amin Younes staan Kluivert bij in de voorhoede.

De 17-jarige Matthijs de Ligt vormt samen met Davinson Sanchez het hart van de defensie van Ajax. Aanvoerder Joël Veltman en Nick Viergever staan respectievelijk geposteerd als rechts- en linksback.

Het doel wordt gewoon verdedigd door André Onana, ook al speelde de Kameroener geen enkel duel in de voorbereiding door zijn vakantie na de Confederations Cup. Benjamin van Leer, die deze zomer werd overgenomen van Roda JC, zit als tweede doelman op de bank.

Nouri

Bij Nice, dat afgelopen seizoen als vierde eindigde in de Ligue 1, staat Mario Balotelli aan de aftrap. Ook voor de Braziliaanse verdediger Dante, die onder meer drie jaar voor Bayern München speelde, is een basisplek ingeruimd.

Rond de wedstrijd in de Allianz Riviera zal worden stilgestaan bij het drama van Ajacied Abdelhak Nouri, die eerder deze maand op het veld werd getroffen door hartritmestoornissen en daar ernstige en blijvende hersenschade aan overhield.

Nice kondigde in aanloop naar de wedstrijd tegen Ajax aan dat de spelers van de Franse ploeg tijdens de warming-up als eerbetoon speciale shirts dragen.

2010/2011

De laatste keer dat Ajax via de voorrondes de groepsfase van de Champions League bereikte was in het seizoen 2010/2011. Destijds werden het Griekse PAOK Saloniki en Dinamo Kiev uit Oekraïne uitgeschakeld.

De laatste drie seizoenen waren de Amsterdammers veroordeeld tot de Europa League. Vorig jaar bereikte Ajax de finale van het Europese clubtoernooi, waarin met 2-0 werd verloren van Manchester United.

Nice-Ajax begint om 20.45 uur en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Carlos del Cerro Grande. Een week later is om dezelfde tijd de return in de Amsterdam Arena. De winnaar van het tweeluik plaatste zich voor de play-offs.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, Sanchez, De Ligt, Viergever; Van de Beek, Schöne, Ziyech; Kluivert, Dolberg, Younes.

Opstelling Nice: Cardinale; Souquet, Dante, Le Marchand, Sarr; Seri, Koziello; Lees-Melou, Srarfi, Eysseric; Balotelli.

