Ten Hag ziet duel met Lech Poznan als 'mooie uitdaging' voor FC Utrecht

"De ploeg heeft mij positief verrast. Zo kort bezig nog maar en dan al een dergelijk niveau halen", refereert Ten Hag woensdag op de website van FC Utrecht aan de return tegen het Maltese FC Valletta van vorige week.

"In Lech Poznan treffen we een betere tegenstander die meer weerstand zal bieden. Het is een mooie uitdaging om te kijken waar we nu staan."

De Domstedelingen plaatsten zich vorige week voor de derde voorronde door FC Valletta met 3-1 te verslaan in de return. De heenwedstrijd op Malta was nog in een doelpuntloos gelijkspel geëindigd.

Europese wijze

Met Lech Poznan treft de formatie van Ten Hag een ploeg die al vier Europese duels en twee competitiewedstrijden achter de rug heeft. Ten Hag is dan ook op zijn hoede voor de Poolse formatie.

"Poolse clubteams slaan Europees steeds meer op de trom", weet de coach. "Lech Poznan is een ploeg die op een Europese wijze speelt. Dat betekent: vanuit een goede organisatie, en goed op elkaar afgestemd. Er zit een gedachte achter hun manier van spelen."

De laatste keer dat FC Utrecht in de derde voorronde van de Europa League stond was in het seizoen 2010/2011. Destijds reikten de Utrechters tot het hoofdtoernooi en was de groepsfase ook het eindstation, ook al werd in een poule met Liverpool, Napoli en Steaua Boekarest slechts een keer verloren.

De heenwedstrijd van FC Utrecht tegen Lech Poznan begint donderdag om 19.00 uur. De ploeg van Ten Hag speelt gewoon in de eigen Galgenwaard, dat vorige week nog niet beschikbaar was vanwege het EK vrouwen.

Bekijk het programma in de derde voorronde van de Europa League