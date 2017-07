AS Monaco zegt in gesprek te zijn met Mbappé over contractverlenging

"We hebben diverse voorstellen ontvangen van grote clubs, maar van een akkoord is geen sprake", aldus vice-voorzitter Vadim Vasilyev van AS Monaco woensdag op een persconferentie.

"We praten nu met Mbappé over de verlenging van zijn contract. Ik hoop dat we met hem tot een akkoord komen", aldus Vasilyev. Mbappe heeft nu nog een contract bij de club tot medio 2019.

De Spaanse krant Marca meldde dinsdag dat Monaco een bod van 180 miljoen euro inclusief bonussen had geaccepteerd van Real Madrid op de 19-jarige Fransman.

Mbappé kende vorig seizoen zijn definitieve doorbraak bij Monaco, dat voor het eerst sinds 2000 landskampioen van Frankrijk werd en tot de halve finale van de Champions League reikte. In 44 officiële wedstrijden kwam de aanvaller 26 keer tot scoren, waaronder zes treffers in het miljoenenbal.

Het talent maakte in maart bovendien zijn debuut voor het Franse elftal. Mbappé speelde tot dusver vier interlands voor 'Les Bleus'.