Lozano begint vermoedelijk op de bank bij PSV tegen Osijek

De trainer wilde de opstelling woensdag niet prijsgeven, maar uit zijn woorden tijdens de persconferentie viel op te maken dat de aanwinst op de reservebank plaatsneemt. "Lozano is wat later aangesloten. Hij is fit, maar heeft nog wat opbouw en aanpassing nodig. We mogen van hem nog geen wonderen verwachten", zei de trainer.

PSV nam de Mexicaans international deze zomer over van Pachuca. Naar verluidt kan de transfersom via bonussen oplopen tot twaalf miljoen euro. Vorige week maandag werkte Lozano zijn eerste training af met zijn nieuwe teamgenoten.

De 21-jarige vleugelaanvaller speelde deze zomer met zijn land op de Confederations Cup in Rusland. Begin deze maand verloor Mexico in de wedstrijd om de derde plaats van Portugal.

Osijek

NK Osijek werd afgelopen seizoen vierde in de Kroatische competitie. De ploeg van trainer Zoran Zekic was in de voorronde van de Europa League al te sterk voor Santa Coloma uit Andorra (4-0, 2-0) en het Zwitserse Luzern (2-0, 1-2).

Cocu is op zijn hoede voor de Kroaten. "Osijek heeft technisch vaardige spelers. De ploeg beschikt over goede aanvallers met scorend vermogen. Het zal geen makkelijke wedstrijd worden."

Het duel in Eindhoven begint donderdag om 19.00 uur. Een week later is de return in Kroatië. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de play-offs voor een plek in de groepsfase van de Europa League.