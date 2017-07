Piqué denkt niet dat Neymar toekomst laat afhangen van geld

Piqué plaatste afgelopen weekend een foto van zichzelf en Neymar op sociale media met het bijschrift "Hij blijft". De 25-jarige aanvaller wordt deze zomer nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang naar PSG, dat de transferclausule van liefst 222 miljoen euro in het contract van de Braziliaan zou willen betalen.

"Dit foto was niet officieel, het was slechts mijn persoonlijke mening na een gesprek dat ik met hem had en mijn eigen intuïtie", zei Piqué dinsdag op een persconferentie in de Verenigde Staten. FC Barcelona bereidt zich daar net als PSG voor op het nieuwe seizoen.

"De spelers die een goede relatie met Neymar hebben spreken met hem. Ik heb hem verteld dat zijn overwegingen begrijpelijk zijn."

In Parijs kan Neymar de absolute sterspeler van PSG worden, in Barcelona staat de aanvaller in de schaduw van vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar Lionel Messi.

"Ik heb niet de indruk dat het om geld gaat", stelt Piqué. "Het gaat om de sportieve mogelijkheden. Als Neymar de Champions League niet wint, dan krijgt hij niet de erkenning die hij wel verdient."

Emery

Ook PSG-trainer Unai Emery gaf dinsdag een persconferentie in de VS. De Spanjaard wilde niet te diep ingaan op de vermeende interesse in Neymar.

"Natuurlijk hopen we de best mogelijke ploeg samen te stellen. Maar ik wil alleen praten over het heden en over de spelers die op dit moment bij de club spelen", wimpelde Emery de vragen af.

"Neymar is een grote speler. Wij zijn altijd geïnteresseerd in grote spelers, maar er wordt veel gepraat over hem in de media."