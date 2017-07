Oranjevrouwen treffen Zweden in kwartfinales EK, Duitsland ook door

De Scandinaviërs verzekerden zich dinsdagavond ondanks een 2-3 nederlaag tegen Italië van de tweede plek in groep B, waardoor zaterdag een ontmoeting met de Oranjevrouwen in Doetinchem wacht.

Zweden kwam door Daniela Sabatino tot twee keer toe op achterstand op De Vijverberg, maar via Lotta Schelin (penalty) en Stina Blackstenius kwam de ploeg van bondscoach Pia Sundhage twee keer langszij. Cristiana Girelli zorgde in de slotfase alsnog voor de Italiaanse zege.

Vorig jaar eindigde Zweden nog als tweede bij de Olympische Spelen. In de finale bleek Duitsland een maatje te groot in Rio de Janeiro. Vier jaar geleden bij het vorige EK, toen in eigen land, was de halve finale het eindstation voor de Europees kampioen van 1984.

Titelverdediger Duitsland won met 2-0 van Rusland en kroonde zich zo tot groepswinnaar. Beide doelpunten kwamen vanaf de strafschopstip. Babett Peter en Dzsenifer Marozsan waren vanaf elf meter trefzeker in de Utrechtse Galgenwaard.

Oranjevrouwen

Nederland plaatste zich maandag al voor de kwartfinales. De equipe van bondscoach Sarina Wiegman was in Tilburg met 2-1 te sterk voor België en voegde zich daardoor als nummer één van poule A bij de laatste acht landen op het EK.

Wiegman is "best blij" dat Nederland topfavoriet en achtvoudig kampioen Duitsland ontloopt in de kwartfinales. "Zweden heeft een ongelooflijk ervaren ploeg, met een paar speelsters die al tig eindtoernooien op hun naam hebben staan en die bij grote clubs in Europa voetballen. Wij moeten zaterdag echt top zijn om door te komen."

De bondscoach van Oranje erkent wel dat de kansen groter zijn tegen Zweden dan tegen Duitsland. "Het zijn allebei topteams, maar Duitsland is net een stapje verder. Duitsland pakt de prijzen, Zweden zit er altijd tegenaan. Wat dat betreft ging mijn voorkeur daar wel naar uit. Maar dat betekent zeker niet dat we wel even makkelijk gaan winnen."

Olympisch kwalificatietoernooi

De laatste onderlinge was in maart, toen Nederland met 1-0 won in het kader van de Algarve Cup. Vorig jaar werd het 1-1 in het olympisch kwalificatietoernooi, waardoor Zweden naar Rio mocht. "Dat zijn we nog niet vergeten. Maar we zijn een stuk verder dan toen, dit team heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Zaterdag krijgen we weer de kans om dat aan ons publiek te laten zien."

Zaterdag speelt Oranje om 18.00 uur op De Vijverberg tegen Zweden. Duitsland neemt het dan om 20.45 uur op Het Kasteel in Rotterdam op tegen Denemarken. Voor Rusland en Italië, die beide op drie punten eindigden, zit het erop in Nederland.