Ajax-coach Keizer verwacht dat het 'fiftyfifty' zal zijn tegen Nice

"De Franse competitie staat natuurlijk wel wat hoger aangeschreven dan de Nederlandse", erkent Keizer op zijn persconferentie voor de uitwedstrijd tegen de nummer drie van het voorbije seizoen in de Ligue 1.

Toch weigert de opvolger van de naar Borussia Dortmund vertrokken Peter Bosz, gevraagd naar de favoriet, zich te schikken in de underdogrol. "Ik denk dat het fiftyfifty is. Het kunnen twee mooie wedstrijden worden."

Ajax zag de selectie in de aanloop naar de seizoensstart flink uitgedund worden. Tegenover het vertrek van aanvoerder Davy Klaassen, Bertrand Traoré, Kenny Tete, Jaïro Riedewald, Heiko Westermann en Diederik Boer staat slechts de komst van Klaas-Jan Huntelaar en reservekeeper Benjamin van Leer en de terugkeer van Mitchell Dijks.

Toch hoeft dat geen nadeel te zijn, denkt Keizer. "Wij hebben een vrij jong team, maar wel een enorm talentvol team", stelt de oud-speler, die Jong Ajax vorig seizoen naar de tweede plek in de Jupiler League leidde.

"Ik verwacht dat wij veel balbezit zullen hebben, maar zij zijn heel goed vanuit de omschakeling en kunnen binnen drie of vier passes voor ons doel staan. Het is dus zaak dat we onze verdediging goed op orde hebben."

Nouri

Ajax kende door de tragische situatie rond Abdelhak Nouri een allesbehalve ideale voorbereiding op het Europese seizoen. "Maar ik denk dat we de knop om kunnen zetten", zegt Keizer. "Al moet dat morgen blijken."

"We hebben het elke dag over Appie en hebben het er allemaal heel moeilijk mee, maar het is niet zo dat we spelers thuis hebben gelaten omdat ze niet in staat zijn om te spelen. Iedereen moet dus in staat zijn om te spelen."

Dat verwacht ook Joël Veltman, na het vertrek van Klaassen de nieuwe aanvoerder van de Amsterdammers. "We proberen elkaar er bovenop te helpen. Zeker de laatste dagen zie je dat er weer honderd procent strijd wordt geleverd. Iedereen gaat voor elkaar door het vuur, dus dat geeft moed voor morgen."

De heenwedstrijd in de Allianz Riviera begint woensdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Carlos del Cerro Grande. Woensdag 2 augustus is de return in de Johan Cruijff Arena.