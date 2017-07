Ajacied Nouri verlaat intensive care, situatie verder onveranderd

De toestand van Nouri is verder onveranderd, benadrukt Ajax in een verklaring. Eerder werd gemeld dat de kans op herstel voor de jeugdinternational nihil is.

De Amsterdamse club laat in de verklaring tevens weten dat Nouri al enige tijd niet meer kunstmatig in slaap wordt gehouden en dat hij een volledig zelfstandig functionerende ademhaling heeft.

Nouri liep op 8 juli ernstige en blijvende hersenschade op toen hij tijdens een oefenwedstrijd tussen Ajax en Werder Bremen in Oostenrijk getroffen werd door harteritmestoornissen.

De familie van de voetballer bedankt iedereen die "op enigerlei wijze betrokkenheid heeft getoond en steun heeft gegeven" en vraagt om door te gaan met de smeekgebeden.

Nice

Het nieuws over Nouri komt een dag voor de eerste officiële wedstrijd van Ajax dit seizoen. De Amsterdammers spelen woensdag om 20.45 uur in Frankrijk tegen OGC Nice in de derde voorronde van de Champions League. Volgende week is de return in de Arena.

Als Ajax het tweeluik winnend afsluit, komt de ploeg van trainer Marcel Keizer in de play-offs voor een plek in de groepsfase van de Champions League. Bij verlies belandt Ajax in de play-offs van de Europa League.