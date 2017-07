Sparta neemt doelman Craninx (21) over van Real Madrid

Het is niet bekend hoeveel Sparta betaalt voor de keeper die vorig seizoen een paar keer uitkwam voor Real Madrid B, dat op het tweede niveau van Spanje speelt.

"In de week dat we Alexandro op proef hadden, maakte hij vanaf het eerste moment indruk", aldus een contente Sparta-trainer Alex Pastoor op de site van de Rotterdamse Eredivisionist.

"Het is een ambitieuze en zeer talentvolle doelman die zich graag bij ons aan wilde sluiten. We zijn dan ook gelukkig dat we hem nu als nieuwe aanwinst mogen presenteren. We hebben vertrouwen in Alexandro en verwachten nog veel plezier aan hem te kunnen beleven in de komende seizoenen."

Craninx is de vijfde zomeraanwinst voor Sparta, dat zich eerder versterkte met Julian Chabot (RB Leipzig), Dalibor Volas (NK Celje), Franck Bambock (SD Huesca) en George Dobson (West Ham United).

Sparta, dat zich vorig seizoen met een vijftiende plaats nipt veilig wist te spelen, begint de nieuwe jaargang op zaterdag 12 augustus met een uitwedstrijd tegen het gepromoveerde VVV-Venlo.

Bekijk het programma in de Eredivisie