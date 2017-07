Ajax hoopt in Nice op eerste zege in vijftien jaar op Franse bodem

De Amsterdammers, die Nice voor het eerst tegenkomen in Europees verband, wisten de laatste zes wedstrijden in Frankrijk niet te winnen. Er werd vijf keer verloren en één keer gelijkgespeeld.

Op 30 oktober 2002 zegevierde Ajax voor het laatst op bezoek bij een Franse club, toen Olympique Lyon in de groepsfase van de Champions League met 0-2 opzij werd gezet. Steven Pienaar en Rafael van der Vaart maakten destijds de doelpunten.

In de Allianz Riviera van OGC Nice staat de ploeg van trainer Marcel Keizer statistisch gezien voor een zware opgave, want de Fransen verloren slechts vier van de laatste negentien Europese thuisduels. Hoopvol is wel dat twee van die nederlagen in de laatste drie thuiswedstrijden tot stand kwamen.

Ajax heeft wel goede herinneringen aan de laatste ontmoeting met een club uit de Ligue 1. Vorig seizoen plaatste de ploeg van toenmalig coach Peter Bosz zich ten koste van Lyon voor de Europa League-finale.

In het Parc Olympique Lyonnais verloren de Amsterdammers de return weliswaar met 3-1, maar dat was voldoende na de eerdere 4-1 overwinning in eigen huis.

Balotelli

Bij OGC Nice staat Mario Balotelli in de spits en de flamboyante Italiaan is geen onbekende voor Ajax, want hij stond al vier keer eerder tegenover de voormalig Champions League-winnaar.

De 26-jarige Balotelli zal daar geen heel goede herinneringen aan hebben, want hij wist geen van die wedstrijden te winnen. In het seizoen 2012/2013 verloor hij met Manchester City in de groepsfase van de Champions League met 3-1 in Amsterdam en werd het 2-2 in Engeland.

Een seizoen later nam hij het als speler van AC Milan in de poulefase van het miljoenenbal wederom op tegen Ajax en ook toen stapte Balotelli niet als winnaar van het veld. Beide duels eindigden in een gelijkspel: 1-1 in de Arena en 0-0 in San Siro. In Amsterdam zorgde Balotelli vanaf de strafschopstip voor de late gelijkmaker.

De wedstrijd tussen Nice en Ajax in de Allianz Riviera begint woensdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Spaanse arbiter Carlos del Cerro Grande. Over precies een week is de return om dezelfde tijd in Amsterdam.

