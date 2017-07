Gepasseerde Van den Berg wil zich niet uitlaten over gesprek met bondscoach

"Of ik om uitleg heb gevraagd? Uiteraard is er een gesprek geweest met de bondscoach, maar daar wil ik me niet over uitlaten. Dat is iets tussen ons. Ik ben er voor het team en dat is het belangrijkste", aldus Van den Berg voor de camera van NUsport.

In de twee eerdere EK-wedstrijden tegen Noorwegen en Denemarken werd Van der Berg al gewisseld ten faveure van Stefanie van der Gragt, die tegen de Belgen centraal achterin haar plek in de basis overnam. Desondanks zag Van den Berg niet aankomen dat de twee jaar jongere Van de Gragt de voorkeur zou krijgen.

"Het kwam onverwacht. Maar ik moet zo'n mededeling van de bondscoach accepteren en dat heb ik gedaan. Zij ziet het op een andere manier dan ik en het gaat er niet om of ik me daar in kan vinden. Het gaat erom dat ik er voor iedereen ben."

Knokken

Van den Berg zegt dat ze vrij snel de knop om kon zetten toen ze hoorde dat ze niet zou starten tegen België. De 88-voudig international, die bij het Engelse Reading onder contract staat, steunde haar medespelers vanaf de bank en vierde het feest na de derde zege in evenveel groepswedstrijden mee.

"Welke rol ik ook heb binnen het team, ik zal die vervullen. Dit voelt daarom ook als mijn overwinning. Ik ben een van de 23 speelsters en het is nu aan mij om me terug te knokken in het elftal."

De volgende wedstrijd van de Oranjevrouwen is zaterdag de kwartfinale op De Vijverberg in Doetinchem. De tegenstander wordt dinsdagavond bekend en dat wordt Duitsland, Zweden of Rusland.