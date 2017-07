Balende Van Veenendaal: 'Ik timede verkeerd bij Belgische goal'

"Ik timede verkeerd, daardoor zat ik mis", kijkt Van Veenendaal voor de camera van NUsport terug op het moment in de 59e minuut in het Koning Willem II Stadion in Tilburg.

De 27-jarige keepster van Arsenal liet zich verrassen door een lukrake poging van de Belgische Tessa Wullaert vanaf een meter of dertig. De bal vloog hoog door de lucht en viel bij de tweede paal binnen.

"Op het moment dat ze de bal raakte, voelde ik al dat-ie richting het doel ging. Maar zoals ik al zei, ik timede niet goed. Dat mag niet als keeper, en zeker niet op zo'n belangrijk moment. Dat weet ik. Ik dacht ook meteen: Potverdrie, dit gaat mij niet nog een keer gebeuren."

Lomp

Door haar fout was Van Veenendaal extra blij dat Lieke Martens Oranje een kwartier voor tijd alsnog de zege bezorgde. Via een Belgisch been vloog de inzet van de vleugelspeelster binnen.

"Ik ben zo blij dat we toch nog gewonnen hebben. De 2-1 paste precies in de wedstrijd. Niet mooi, maar hij telt wel", beseft Van Veenendaal. "We hebben geprobeerd er een goede wedstrijd van te maken, maar dat is niet gelukt."

"Het was redelijk lomp en hard. Maar goed, als het niet met mooi voetbal lukt, zoals tegen Noorwegen, dan moeten we moeten karakter tonen en dat hebben we gedaan. Vechtvoetbal heeft ons de overwinning gebracht."

Door de zege op België gaat Nederland als groepswinnaar door naar de kwartfinales, waarin het zaterdag om 20.45 uur in Doetinchem de nummer twee uit groep B treft. Mogelijke tegenstanders zijn Duitsland, Zweden en Rusland.