Bondscoach Wiegman had 'niet durven dromen' van drie zeges in poulefase

Na de eerdere 1-0 zeges tegen Noorwegen en Denemarken wist Oranje dat een punt volstond om de laatste acht te bereiken. Het werd in Tilburg 2-1 en dat was meer dan voldoende.

"Ik ben vooral erg tevreden dat we de tweede ronde hebben bereikt", zei Wiegman na afloop tegen de NOS. "Negen punten uit drie duels, dat had ik voor dit toernooi niet durven dromen."

De bondscoach erkende dat het niet altijd even makkelijk ging bij haar vrouwen. "We hadden moeite om onder de druk van België uit te komen, we hadden ook meer lef kunnen tonen. De tweede helft ging dat beter."

Na de openingstreffer van Sherida Spitse, die raak schoot uit een strafschop, moest België twee keer scoren om de kwartfinales te bereiken. "Ze gingen daardoor nog wat opportunistischer spelen en stuurden nog meer mensen naar voren", zag Wiegman.

Martens

België kwam na een uur wat gelukkig op gelijke hoogte, maar in het slotkwartier wist Oranje het duel alsnog over de streep te trekken. Lieke Martens schoot via een tegenstandster raak.

Spits Vivianne Miedema had opnieuw geen aandeel in de doelpunten, maar Wiegman wanhoopt niet. "Ze heeft nu geen rendement, maar het zit ook niet mee. Ze had een goede kopbal en haar schoten gaan tussen de palen. Het komt wel goed met haar."

Wie de tegenstander in de volgende ronde is, wordt dinsdag duidelijk. De kans is groot dat dat Zweden of Duitsland wordt. "De kans is groot dat we gaan kijken. Als ik eerlijk ben, heb ik een lichte voorkeur voor Zweden", aldus Wiegman.