Oranjevrouwen na zege op België als groepswinnaar naar kwartfinales EK

Sherida Spitse was halverwege de eerste helft de maker van het openingsdoelpunt in het Koning Willem II Stadion in Tilburg. De aanvoerster mocht vanaf elf meter aanleggen en faalde niet. In de vorige wedstrijd tegen Denemarken was Spitse ook al trefzeker vanaf de strafschopstip.

België kwam na een uur spelen op gelijke hoogte door een curieus doelpunt van Tessa Wullaert. De spits zag een boogbal bij de tweede paal binnenvallen. De 2-1 van Lieke Martens in de 75e minuut was echter net zo gelukkig. Een poging van de vleugelspits ging via een Belgische verdedigster het doel in.

Het was de derde overwinning van Oranje in evenveel groepsduels. De equipe van bondscoach Sarina Wiegman was het toernooi begonnen met krappe overwinningen op Noorwegen en Denemarken. Beide duels eindigden in 1-0.

Bij een nederlaag was Oranje afhankelijk geweest van het resultaat van het duel tussen die twee landen, maar zover kwam het niet. Denemarken, dat met 1-0 won van Noorwegen, gaat met Oranje mee. Noorwegen besluit het toernooi zonder punten, België eindigt op drie punten als derde.

Van den Berg

Hoewel Oranje zonder puntenverlies begon aan de wedstrijd tegen de Belgen besloot bondscoach Wiegman hard in te grijpen. Captain Mandy van den Berg werd centraal achterin gepasseerd ten faveure van Stefanie van der Gragt.

De 24-jarige verdedigster van Bayern München moest meteen aan de bak, want gesteund door de duizenden Belgische supporters in Tilburg begon de uitploeg met een offensief. Veel meer dan twee mislukte voorzetten leverde dat echter niet op.

Oranje stichtte al snel meer gevaar, al was het in de counter. De razendsnelle Shanice van de Sanden ontsnapte twee keer, maar beide keren was ze te onrustig om daar een goed vervolg aan te geven. De derde keer kwam haar voorzet wel tot bij Martens, die gehaast over schoot.

Halverwege de eerste helft was de Belgische storm gaan liggen en kwam Oranje via een strafschop op voorsprong. Jackie Groenen was eerder bij de bal dan Maud Coutereels en ging over het been van de wild inkomende Belgische. Evenals tegen Denemarken bleef Spitse vervolgens koel vanaf elf meter (1-0).

Vrijwel meteen na de goal kreeg België via Elke van Gorp een aardige kopkans, maar daarna bleef Oranje redelijk eenvoudig op de been. De ploeg van Wiegman had nog een mogelijkheid om de marge voor rust naar twee te tillen. De vrijstaande Vivianne Miedema kon echter net niet bij een voorzet van Van de Sanden.

Teruggedrongen

Na rust ging Oranje op dezelfde voet verder. De Belgische vrouwen werden vanaf het begin teruggedrongen op eigen helft. Via Martens en Groenen dook Oranje ook twee keer gevaarlijk op voor het Belgisch doel, maar tot grote kansen leidde dat aanvankelijk niet.

Uit het niets kreeg België tien minuten na rust een enorme kans op de gelijkmaker. Janice Cayman dook na een voorzet vanaf de rechterkant ineens op voor het doel van Sari van Veenendaal, maar haar schot ging net over. Aan de overkant schoot Miedema na een goede actie zo in de handen van de keepster.

Na een uur spelen viel de gelijkmaker alsnog. Wullaert leek de bal lukraak naar voren te schieten, maar die viel bij de tweede paal pardoes achter Van Veenendaal in het net.

Oranje leek wat van slag door die treffer en raakte de grip op het middenveld kwijt. Een snelle uitval een kwartier voor tijd leverde echter de verdiende 2-1 op, nadat Martens was diepgestuurd door de opnieuw sterk spelende Groenen. De vleugelspits wilde de bal vervolgens in de verre hoek krullen, maar zag hoe haar schot via een Belgisch been over de doelvrouw ging.

Een derde treffer bleef uit, al was Miedema met een kopbal dichtbij. In blessuretijd kwam België twee keer in de buurt van de 2-2. Eerst tikte Van Veenendaal een schot van Wullaert over, waarna Kika van Es een poging uit de daaropvolgende hoekschop van de lijn haalde.

Door de zege zijn de Oranjevrouwen ongeslagen groepswinnaar en neemt de ploeg het zaterdag in de kwartfinales op tegen de nummer twee uit groep B. Duitsland, Zweden en Rusland zijn de mogelijke opponenten.