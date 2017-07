Oranjevrouwen zonder gepasseerde captain Van den Berg tegen België

De 26-jarige Van den Berg werd in de groepswedstrijden tegen Noorwegen (1-0 winst) en Denemarken (1-0 winst) al gewisseld. Stefanie van der Gragt kwam toen centraal achterin voor haar in het veld. Ditmaal staat de 24-jarige Van der Gragt aan de aftrap. Anouk Dekker is de andere centrale verdedigster van Oranje.

Rechtsachterin voert Wiegman ook een wijziging door, maar dat is omdat Desiree van Lunteren niet fit is. Liza van der Most, ploeggenoot van Van Lunteren bij Ajax, vervangt haar. Kika van Es is zoals verwacht de linksback van Oranje.

Jackie Groenen, Danielle van de Donk en Sherida Spitse, die de aanvoerdersband van Van den Berg overneemt, vormen opnieuw de middenlinie. De 22-jarige Groenen moet oppassen, want bij een gele kaart is ze geschorst voor een eventuele kwartfinale.

Voorin is Martens fit genoeg voor een basisplaats. De vleugelspeelster, die onlangs tekende bij FC Barcelona, viel tegen Denemarken uit met een enkelblessure. Shanice van de Sanden en spits Vivianne Miedema completeren de voorhoede van Oranje.

Denemarken

Nederland tegen België begint maandag om 20.45 uur in Tilburg en staat onder leiding van de Duitse arbiter Bibiana Steinhaus. De andere groepswedstrijd, tussen Denemarken en Noorwegen, wordt tegelijkertijd afgewerkt in Deventer.

Als Oranje wint of gelijkspeelt dan gaat het als groepswinnaar door naar de kwartfinales, die zaterdag gespeeld worden. Bij een nederlaag kan Nederland als tweede doorgaan, maar dan moet Denemarken niet winnen van het nog puntloze Noorwegen.

Mocht Oranje de kwartfinales halen dan wordt de tegenstander dinsdag bekend. Het wordt Zweden, Duitsland, of Rusland. Regerend Europees en olympisch kampioen Duitsland is op papier de zwaarst mogelijke opponent.

Opstelling Nederland: Van Veenendaal; Van der Most, Dekker, Van der Gragt en Van Es; Groenen, Van de Donk en Spitse; Van de Sanden, Miedema, Martens.

Opstelling België: Odeurs; Deloose, Zeler, Jaques, Coutereels; Van Gorp, Onzia, De Caigny, Philtjens; Cayman, Wullaert.