City haalt verdediger Mendy, Juventus versterkt zich met Bernardeschi

Mendy, die wordt overgenomen van AS Monaco, is door de overgang naar de Premier League de duurste verdediger ooit. Eerder deze maand legde City al verdediger Kyle Walker van Tottenham Hotspur vast. Voor hem werd 57 miljoen euro neergelegd door de 'Citizens'.

Linksback Mendy, die voor vijf jaar tekent in Manchester, was onderdeel van de ploeg van Monaco die vorig seizoen zowel nationaal als internationaal indruk maakte. De Franse club werd voor het eerst in zeventien jaar kampioen en reikte tot de halve finales van de Champions League.

Een jaar geleden verruilde Mendy Olympique Marseille voor Monaco. Hij kwam tot dusver vier keer uit voor de nationale ploeg van Frankrijk.

200 miljoen euro

Manager Josep Guardiola gaf deze zomer met City al meer dan 200 miljoen euro uit aan versterkingen. Naast Mendy en Walker werden doelman Ederson (Benfica), verdediger Danilo (Real Madrid) en middenvelder Bernardo Silva (Monaco) voor flinke bedragen aangetrokken.

City eindigde vorig seizoen als derde en werd in 2014 voor het laatst kampioen van Engeland. De club begint het nieuwe Premier League-seizoen op zaterdag 12 augustus met een uitwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion.

Bekijk het programma van het komende Premier League-seizoen

Juventus

Bernardeschi tekent bij Juventus een contract voor vijf jaar tot medio 2022. De Italiaan komt over van Fiorentina. De transfer hing al even in de lucht en maandag doorliep Bernardeschi met succes de medische keuring.

De vleugelspeler doorliep de jeugdopleiding in Florence en maakte na een huurperiode bij serie B-club Crotone op zijn twintigste zijn debuut voor Fiorentina.

De negenvoudig international speelde 72 wedstrijden, waarin hij twaalf keer veertien scoorde. Het afgelopen seizoen tekende de Italiaan voor elf treffers in de Serie A.

Juventus haalde eerder met Douglas Costa ook al een vleugelspeler. De Braziliaan kwam voor ongeveer 45 miljoen euro over van Bayern München.