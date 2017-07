Spaanse arbiter leidt heenduel tussen Ajax en Nice in voorronde CL

Juan Carlos Yuste Jimenez en Abraham Alvarez Canton zijn de assistenten in stadion Allianz Riviera. José Maria Sanchez Martinez is de vierde official.

De 41-jarige Del Cerro Grande floot in 2013 al eens een wedstrijd van een Nederlandse club, toen Vitesse het in de voorronde van de Europa League in Roemenië opnam tegen Petrolul Ploiesti (1-1).

De wedstrijd tussen Nice en Ajax begint woensdag om 20.45 uur. Een week later is om dezelfde tijd de return in de Amsterdam Arena. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de laatste voorronde van de Champions League.

Het nieuwe seizoen in de Eredivisie begint voor de ploeg van trainer Marcel Keizer op zaterdag 12 augustus met een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo.