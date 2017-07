ADO haalt aanvaller van Werder Bremen, NAC legt City-verdediger vast

De 22-jarige Lorenzen was in juni al op proef bij ADO en had daarbij een goede indruk achterlaten bij de technisch staf. Hij tekent tot medio 2019 in Den Haag.

De aanvaller maakte in 2013 zijn debuut bij Werder, toen hij als invaller Eljero Elia afloste. Lorenzen heeft de Duitse en Oegandese nationaliteit en kwam tot één optreden in het Oegandese nationale elftal.

"Ik ben blij dat ik me eindelijk speler van ADO Den Haag mag noemen", vertelt Lorenzen op de site van ADO. "Na mijn proefperiode duurde het even voordat de verbintenis rondkwam, maar ik heb er altijd vertrouwen in gehouden dat het goed zou komen. Ik kijk dan ook erg uit naar de komende twee jaar."

ADO versterkte zich eerder deze zomer al met Bas Kuipers (Excelsior), Lex Immers (Club Brugge), Nick Kuipers (MVV) en Elson Hooi (Vendsyssel FF).

Voor ADO begint het nieuwe seizoen op vrijdag 11 augustus, wanneer FC Utrecht op bezoek komt in het Cars Jeans Stadion in de eerste speelronde van de Eredivisie.

NAC Breda

NAC-aanwinst Horsfield (21) kwam vorig seizoen al als huurling uit voor de Bredase club en tekent nu voor drie jaar. De Engelsman, die nooit in het eerste van City speelde, speelde twintig wedstrijden voor NAC en dwong met de club via de play-offs promotie naar de Eredvisie af.

"James is vorig seizoen van grote waarde geweest voor ons. Hij heeft gepresteerd op het veld, werd populair bij onze supporters en heeft met zijn ervaring en natuurlijk leiderschap een belangrijke rol gespeeld bij het inpassen van de andere huurlingen van Manchester City", zegt technisch directeur Hans Smulders op de site van NAC.

"Daar kun je nog bij optellen dat hij ook nog eens multifunctioneel inzetbaar is. Ondanks zijn volwassen uitstraling is hij nog steeds maar 21 jaar."

NAC nam voor het nieuwe seizoen al Manu Garcia, Thierry Ambrose, Paolo Fernandes, Pablo Mari, Thomas Agyepong op huurbasis over van City. Daarnaast nam de club Rai Vloet en Menno Koch over van PSV en kwam doelman Nigel Bertrams over van Willem II.

De ploeg van trainer Stijn Vreven begint het nieuwe seizoen in de Eredivisie op zaterdag 12 augustus met een uitwedstrijd tegen bekerwinnaar Vitesse.