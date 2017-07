Dijks staat na 'goed gesprek' toch voor langer verblijf bij Ajax

Dijks (24) ging eerder deze maand vanwege transferperikelen niet mee op trainingskamp naar Oostenrijk. Bovendien werd hij niet ingeschreven voor de vooronde van de Champions League en kreeg hij geen rugnummer bij Ajax.

Trainer Marcel Keizer houdt de verdediger er echter toch graag bij. "Mitchell heeft vrijdag een goed gesprek met Keizer gehad. Daar sprak vertrouwen uit", bevestigt Dijks' zaakwaarnemer Dick van Burik maandag tegen De Telegraaf.

Dijks maakte in het seizoen 2012/2013 zijn debuut als prof bij Ajax en werd een jaar later verhuurd aan sc Heerenveen. Vervolgens tekende de linksback bij Willem II, waarna Ajax hem in de zomer van 2015 weer terughaalde.

In de tweede helft van vorig seizoen werd Dijks verhuurd aan Norwich City, dat uitkomt in het Engelse Championship. Naar verluidt geniet hij momenteel wederom interesse van diverse Engelse clubs.

Nice

Ajax werkte vier oefenduels af in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Er werd met 4-2 gewonnen van PAOK Saloniki, met 3-3 gelijkgespeeld tegen KRC Genk en verloren van Werder Bremen (2-1) en Olympique Lyon (2-0).

De ontmoeting met Werder Bremen werd twintig minuten voor tijd gestaakt vanwege het drama rond middenvelder Abdelhak Nouri, die op het veld te kampen kreeg met hartritmestoornissen en daar ernstige hersenschade aan overhield.

Het seizoen begint voor Ajax woensdag met een uitwedstrijd tegen OGC Nice in de derde voorronde van de Champions League. Het duel in Frankrijk begint om 20.45 uur. Een week later is om dezelfde tijd de return in Amsterdam.