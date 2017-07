Jamaica verrast Mexico in halve finale Gold Cup

Kemar Lawrence maakte in de 88e minuut de enige treffer in de Rose Bowl in Pasadena. Hij schoot een vrije trap fraai achter doelman José de Jesus Corona.

Beide landen speelden eerder in het toernooi met 0-0 gelijk tegen elkaar. Jamaica en Mexico waren in de groepsfase te sterk voor Curaçao, dat met drie nederlagen werd uitgeschakeld.

In de finale nemen de eilandbewoners het op tegen de Verenigde Staten. Het gastland was zaterdag met 2-0 te sterk voor Costa Rica. Twee jaar geleden, bij de vorige editie van het toernooi voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied, stond Jamaica ook al in de finale. Toen werd met 1-3 verloren van Mexico.

De finale wordt woensdag gespeeld in het Californische Santa Clara.