Engelse voetbalsters dicht bij kwartfinales EK, winst Portugal

Engeland kwam in het Rat Verlegh Stadion in Breda al na twee minuten op voorsprong door een doelpunt van Francesca Kirby. De aanvalster kreeg de bal in de loop mee van Ellen White en rondde beheerst af.

Vijf minuten voor tijd zorgde Jodie Taylor voor de beslissing. De aanvalster, die in de eerste wedstrijd tegen Schotland ook al drie keer scoorde, schoot van dichtbij raak na balverlies van Spanje.

Door de zege gaan de Engelse vrouwen met zes punten aan kop in groep D en hebben ze in de laatste groepswedstrijd tegen Portugal voldoende aan een punt. In hun openingsduel haalden ze met 6-0 uit tegen Schotland.

Spanje, dat in de eerste wedstrijd Portugal met 2-0 versloeg, bezet met drie punten de tweede plek. Portugal heeft evenveel punten, maar een minder doelsaldo. Schotland is met nul punten nagenoeg zeker van uitschakeling.

Portugal-Schotland

Bij Portugal opende Carolina Mendes op Het Kasteel in Rotterdam in de 27e minuut de score voor Portugal. Schotland kwam halverwege de tweede helft langszij dankzij een doelpunt van invalster Erin Cuthbert.

Lang konden de Schotse voetbalsters niet genieten van hun eerste treffer van het toernooi. Ana Leite maakte twee minuten nadat ze in het veld was gekomen de 2-1.