Koeman onder de indruk van 'leider' Rooney bij Everton

De 31-jarige Rooney verliet Manchester United eerder deze maand om zich na dertien jaar weer aan Everton te verbinden. De aanvaller was tot dusver twee keer trefzeker in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

"Hij heeft veel ervaring en is belangrijk op het veld, maar ook daarbuiten. Hij laat vooral de jonge spelers zien wat nodig is om een hoog niveau te halen", is Koeman zondag lovend op de site van Everton.

"Het betekent dat hij naast het veld een leider moet zijn en als ik zie hoe hij werkt en he hij met alle spelers omgaat, dan is dat precies hoe we het willen."

Rooney, die topscorer aller tijden is van de Engelse nationale ploeg, maakte eerder deze maand zijn eerste treffer sinds zijn terugkeer in het gewonnen oefenduel met Gor Mahia (1-2). Zaterdag scoorde hij ook tegen KRC Genk (1-1).

"Tot nu toe laat hij in de trainingen en de oefenwedstrijden zien dat hij één van de besten is op zijn positie, maar ook in het algemeen", aldus de 54-jarige Koeman.

Klaassen

Eerder in de zomerse transferperiode haalde Koeman al meer versterkingen naar Everton. Onder anderen Davy Klaassen (Ajax) en Cuco Martina (Southampton) tekenden op Goodison Park.

"Ik ben heel blij met de manier waarop de nieuwelingen zich aanpassen", oordeelt Koeman. "We hebben een heel goede ploeg en het is makkelijk voor de nieuwe spelers om zich hier thuis te voelen."

Koeman bereidt zich met Everton voor op het tweeluik met het Slowaakse Ruzomberok in de derde voorronde van de Europa League. De heenwedstrijd is donderdag op Goodison Park, waarna een week later de return volgt.