Martens met enkelblessure onzeker voor duel tussen Oranje en België

Martens, die onlangs een lucratief contract ondertekende bij FC Barcelona, kreeg donderdag een flinke schop op haar enkel in de wedstrijd tegen Denemarken (1-0).

De aanvalster van Oranje moest zich een kwartier voor tijd laten vervangen. Volgens bondscoach Sarina Wiegman is het meespelen van Martens tegen België twijfelachtig. "Bijna iedereen is fit, alleen Lieke is nog herstellende. Ze heeft last van een bandje in haar enkel."

Voor Oranje, dat zes punten heeft, volstaat in Tilburg tegen België (drie punten) een gelijkspel om zich te verzekeren van groepswinst en een plek in de kwartfinales. Bij een nederlaag zijn de voetbalsters afhankelijk van het resultaat bij Noorwegen-Denemarken.

De wedstrijd tussen Oranje en België begint maandag om 20.45 uur. Noorwegen en Denemarken nemen het tegelijkertijd tegen elkaar op in Deventer.