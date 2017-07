Barcelona wint in oefenduel van Juventus, Tottenham verslaat PSG

Het was de eerste wedstrijd voor de nieuwe coach Ernesto Valverde, die met Jasper Cillessen in de basis startte.

Barcelona bereidt zich in de Verenigde Staten voor op het nieuwe seizoen. In New Jersey wordt gespeeld om de International Champions Cup.

Neymar was de grote man door met twee prachtige treffers al vroeg het verschil te maken. Bij het tweede doelpunt slalomde hij zich langs vier verdedigers, om vervolgens hard binnen te schieten.

Het is mogelijk ook een van de laatste duels voor de Braziliaan in dienst van Barcelona, aangezien het gerucht gaat dat hij een overstap zal maken naar Paris Saint-Germain.

De wedstrijd was een herhaling van de ontmoeting in kwartfinale van de Champions League van vorig seizoen, waarin Juve in een tweeluik (3-0 en 0-0) te sterk was voor de Catalanen.

Janssen

Paris Saint-Germain verloor op hetzelfde toernooi van Tottenham Hotspur. De Londense ploeg was in Orlando met 4-2 te sterk.

Vincent Janssen speelde alleen de eerste helft en scoorde niet. De treffers van de 'Spurs' kwamen op naam van Christian Eriksen, Eric Dier, Toby Alderweireld en Harry Kane (penalty). Voor de Fransen waren Edinson Cavani en Javier Pastore trefzeker. Bij een 2-2 stand in het begin van de tweede helft werd PSG-doelman Kevin Trapp met rood van het veld gestuurd.