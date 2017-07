Bosz ontsnapt aan verlies met Dortmund, weer goal Rooney voor Everton

De 53-jarige Bosz hield een aantal sterspelers op de bank in Bochum. Dortmund stond na 55 minuten met 2-0 achter door treffers van Stefan Celozzi en Anthony Losilla.

Een kwartier voor tijd kwamen onder anderen Pierre-Emerick Aubameyang en Ousmane Dembélé in het veld. De ploeg van Bosz kwam vervolgens nog langszij dankzij Gonzalo Castro (85e minuut) en Christian Pulisic (86e minuut).

Bosz ging anderhalve week geleden bij zijn officieuze debuut als trainer van Dortmund met 3-2 onderuit tegen Rot-Weiss Essen, dat uitkomt op het vierde niveau in Duitsland. Vorige week werd het Japanse Urawa Red Diamonds met 3-2 verslagen.

Op 5 augustus strijdt Bosz met zijn ploeg tegen landskampioen Bayern München om de Duitse Super Cup. Daarvoor werkt Dortmund nog oefenduels af met Espanyol (28 juli) en Atalanta Bergamo (1 augustus).

Het nieuwe seizoen in de Bundesliga begint voor Bosz en Dortmund op zaterdag 19 augustus met een uitwedstrijd tegen VfL Wolfsburg.

Everton

Bij Genk-Everton maakte Rooney zijn tweede treffer sinds hij Manchester United onlangs verliet om na dertien jaar weer terug te keren bij de 'Toffees'. De 31-jarige aanvaller opende op slag van rust de score. In de tweede helft tekende Mbwana Samata voor de 1-1.

Rooney maakte eerder deze maand zijn eerste treffer sinds zijn terugkeer naar Everton in het gewonnen oefenduel met Gor Mahia (1-2) in Tanzania. Woensdag won de ploeg van Koeman met 3-0 van FC Twente in De Lutte.

Everton bereidt zich voor op het tweeluik met het Slowaakse Ruzomberok in de derde voorronde van de Europa League. De heenwedstrijd is donderdag op Goodison Park, waarna een week later de return volgt.