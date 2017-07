AC Milan vernedert Bayern in China, De Boer wint met Crystal Palace

AC Milan, dat deze zomer flink heeft ingekocht, leidde bij de rust al met 3-0 tegen Bayern, dat zonder de revaliderende Arjen Robben speelde.

De Duitse kampioen maakte in het oefenduel, onderdeel van de International Champions Cup, een zwakke indruk, terwijl coach Carlo Ancelotti met een op papier sterk elftal aantrad. Hij zette onder anderen Robert Lewandowski, Mats Hummels en Franck Ribéry in de basis.

Aanwinst Franck Kessié en talent Patrick Cutrone (twee keer) maakten in de eerste helft de doelpunten voor Milan, waar ook nieuwkomers Ricardo Rodríguez, Hakan Çalhanoglu, André Silva, Lucas Biglia en Leonardo Bonucci speelminuten kregen.

Çalhanoglu, die voor twintig miljoen euro overkwam van Bayer Leverkusen, zette vijf minuten voor tijd de eindstand op het scorebord.

Crystal Palace

De zege van Crystal Palace op West Bromwich was de tweede oefenwinst onder leiding van De Boer. De eerste oefenwedstrijd wonnen de Londenaren een week geleden met 1-3 van Maidstone United, dat uitkomt op het vijfde niveau in Engeland, waarna Liverpool met 2-0 te sterk was in de strijd om de zogeheten Premier League Asia Trophy in Hongkong.

De wedstrijd tegen West Bromwich was in die Premier League Asia Trophy het duel om de derde en vierde plaats. Bij rust stond de 2-0 eindstand al op het scorebord. Luka Milvojevic maakte met een prachtige vrije trap de 1-0 voor Crystal Palace. Kort voor rust verdubbelde Bakary Sako de voorsprong met een schot dat van richting werd veranderd.

De Boer liet Patrick van Aanholt op de bank beginnen. Halverwege mocht de Nederlandse verdediger invallen.

Crystal Palace heeft nu nog drie oefenwedstrijden te gaan, waarna de 'Eagles' op 13 augustus aan het Premier League-seizoen beginnen met een thuiswedstrijd tegen Huddersfield Town.

Chelsea

In Peking was Chelsea in een oefenwedstrijd met 0-3 te sterk voor Arsenal. Michy Batshuayi maakte twee treffers namens de landskampioen.

Nadat Willian in de veertigse minuut de score had geopend, zorgde Batshuayi twee minuten later voor de 0-2. De Belgische spits krulde de bal langs doelman David Ospina. Kort na rust bepaalde de eindstand met een hard schot.

Beide ploegen voerden in de rust volop wissels door. Bij Arsenal kwam het 18-jarige Nederlandse talent Donyell Malen een kwartier voor tijd in het veld.

Twee maanden geleden was Arsenal in de finale van de FA Cup nog met 2-1 te sterk voor Chelsea. Op zondag 6 augustus staan beide ploegen opnieuw tegenover elkaar in de strijd om het Community Shield.

Chelsea begint op zaterdag 12 augustus aan het nieuwe seizoen in de Premier League met een thuiswedstrijd tegen Burnley. Arsenal neemt het een dag eerder voor eigen publiek op tegen Leicester City.