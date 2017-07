Van den Berg vindt dat Oranje niet op gelijkspel moet mikken tegen België

"Daar gaan we niet aan beginnen. We moeten er vanaf het begin vol opklappen", aldus Van den Berg tegen NUsport. "We willen België kapot spelen door de bal rond te laten gaan, veel kansen te creëren en hopelijk veel te scoren."

Het voelt voor Oranje en de 26-jarige Van den Berg wel ietwat vreemd dat er nog zoveel druk staat op de wedstrijd in het Koning Willem II Stadion in Tilburg, omdat de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman nog zonder puntverlies is na zeges op Noorwegen (1-0) en Denemarken (1-0).

"Een gekke situatie", vindt Van den Berg. "Met zes punten na twee wedstrijden ben je meestal zeker van de volgende ronde, maar in deze gekke poule dus niet. Maar goed, dat houdt ons lekker scherp. Ik wil met negen punten door."

Onzorgvuldig

Punt van zorg richting het duel met de Belgen is dat Oranje donderdag tegen Denemarken een zeer zwakke tweede helft afleverde. Het was vooral aan keepster Sari van Veenendaal te danken dat de Denen niet minimaal een punt pakten.

"In de eerste helft hadden we controle, ik had niet verwacht het in de tweede helft zo zou kantelen", kijkt Van den Berg terug. "Natuurlijk ging Denemarken opportunistischer spelen, met veel lange ballen. Maar het is te makkelijk om daarmee ons eigen zwakke spel goed te praten."

"De organisatie was weg en door onzorgvuldigheid hielden we de bal niet meer in de ploeg. Tegen België mag dat absoluut niet weer gebeuren."

Nederland tegen België begint maandag om 20.45 uur in het Koning Willem II Stadion.