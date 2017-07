Zweedse voetbalsters boeken tegen Rusland eerste zege op EK

Zweden profiteerde twee keer van geknoei van keepster Tatyana Shcherbak. De nummer één van Rusland tastte in de 22e minuut mis bij een vrije trap van Magdalena Ericsson, die de bal vanaf de middenlijn richting het strafschopgebied schoot. De bal viel over de grabbelende Shcherbak precies op het hoofd van de Zweedse aanvoerster Lotta Schelin, die de 1-0 binnenkopte.

Kort na rust verdubbelde Stina Blackstenius de voorsprong. De aanvalster kreeg de bal zomaar in haar voeten geschoten door Shcherbak, kapte een Russische verdedigster uit en tikte de bal met buitenkant rechts onder de keepster door. Via de voet van een inglijdende Russin ging de bal over de lijn.

Door de zege gaat Zweden met vier punten uit twee wedstrijden aan kop in groep B. De verliezend finalist van de Spelen in Rio de Janeiro begon het toernooi met een doelpuntloos gelijkspel tegen titelverdediger Duitsland.

De Duitsers spelen later op vrijdag hun tweede groepswedstrijd. Om 20.45 uur is Italië de tegenstander in het Koning Willem II Stadion in Tilburg. Rusland blijft door het verlies op drie punten staan, nadat de Italianen in de eerste groepswedstrijd met 2-1 werden verslagen.

Oranjevrouwen

Groep B is een interessente groep voor Oranje, want de tegenstander van Nederland in een eventuele kwartfinale komt uit deze groep. Als Oranje eerste wordt dan treft het de nummer twee uit groep B en bij een tweede plaats wacht de groepswinnaar.

De speelsters van Oranje gaven al eerder aan dat ze Duitsland graag ontlopen in de kwartfinales. De Duitsers pakten de laatste vijf keer de Europese titel en zijn bovendien regerend olympisch kampioen.

Donderdag won Oranje op Het Kasteel in Rotterdam met 1-0 van Denemarken, waardoor de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman met zes punten uit twee wedstrijden aan kop gaat in groep A. De laatste groepswedstrijd van Nederland is maandag om 20.45 uur in Tilburg tegen België.