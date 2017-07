Van Bronckhorst hoopt op snelle komst Van Persie bij Feyenoord

"We willen heel graag", zei de 42-jarige Van Bronckhorst vrijdag. "Ik hoop dat er groen licht komt. Ik ken Robin natuurlijk goed. Het zou mooi zijn als we hem kunnen gebruiken in de Champions League."

Van Bronckhorst staat ook open voor de de mogelijkheid dat Van Persie na het aflopen van zijn contract in Turkije, na komend seizoen, naar De Kuip komt. "Maar het liefst eerder natuurlijk."

Van Persie speelde vanaf zijn dertiende in de jeugd van Feyenoord en maakte op 3 februari 2002 zijn debuut in het eerste in het Eredivisieduel met Roda JC (5-0). Hij won in zijn eerste seizoen met Feyenoord de UEFA Cup.

De aanvaller speelde in totaal 61 competitieduels voor de Rotterdamse club, waarin hij veertien keer scoorde. Van Persie vertrok in de zomer van van 2004 naar Arsenal en speelde daarna nog voor Manchester United en komt nu uit voor Fenerbahçe.

Berghuis

Feyenoord hoopt ook dat Steven Berghuis opnieuw aansluit bij de selectie, maar is daarvoor afhankelijk van zijn werkgever Watford. De aanvaller werd afgelopen seizoen gehuurd van de Premier League-club, waar hij nog tot medio 2019 onder contract staat.

Van Bronckhorst verwacht daar snel meer over te kunnen vertellen. "Ik denk dat we daar in het weekend meer over weten. Steven hebben we er graag bij."

Feyenoord legde deze zomer al Jean-Paul Boëtius (FC Basel), Kevin Diks (Fiorentina) en Sofyan Amrabat (FC Utrecht), Ridgeciano Haps (AZ) en Jeremiah St. Juste (sc Heerenveen) vast.

Daartegenover staat het vertrek van Vejinovic (verhuurd aan AZ), Dirk Kuijt (gestopt), Eljero Elia (Basaksehir), Pär Hansson (Helsingborgs IF), Warner Hahn (sc Heerenveen), Rick Karsdorp (AS Roma), Terence Kongolo (AS Monaco), Wessel Dammers (Fortuna Sittard) en Simon Gustafson (verhuurd aan Roda JC).