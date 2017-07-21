Overzicht: Uitslagen en programma EK vrouwenvoetbal

Pouleindeling
Groep A
1. Nederland 2-6 (2-0)
2. België 2-3 (2-1)
3. Denemarken 2-3 (1-1)
4. Noorwegen 3-1 (0-3)
Groep B
1. Rusland 1-3 (2-1)
2. Duitsland 1-1 (0-0)
3. Zweden 1-0 (0-0)
4. Italië 1-0 (1-2)
Groep C
1. Oostenrijk 1-3 (1-0)
2. Frankrjk 1-3 (1-0)
3. IJsland 1-0 (0-1)
4. Zwitserland 1-0 (0-1)
Groep D
1. Engeland 1-3 (6-0)
2. Spanje 1-3 (2-0)
3. Portugal 1-0 (0-2)
4. Schotland 1-0 (0-6)
|Wanneer
|Wedstrijd
|Groep
|Speelstad
|16 juli
|Nederland-Noorwegen 1-0
|A
|Utrecht
|16 juli
|Denemarken-België 1-0
|A
|Doetinchem
|17 juli
|Italië-Rusland 1-2
|B
|Rotterdam
|17 juli
|Duitsland-Zweden 0-0
|B
|Breda
|18 juli
|Oostenrijk-Zwitserland 1-0
|C
|Deventer
|18 juli
|Frankrijk-IJsland 1-0
|C
|Tilburg
|19 juli
|Spanje-Portugal 2-0
|D
|Doetinchem
|19 juli
|Engeland-Schotland 6-0
|D
|Utrecht
|20 juli
|Noorwegen-België 0-2
|A
|Breda
|20 juli
|Nederland-Denemarken 1-0
|A
|Rotterdam
|21 juli
|Zweden-Rusland (18.00 uur)
|B
|Deventer
|21 juli
|Duitsland-Italië (20.45 uur)
|B
|Tilburg
|22 juli
|IJsland-Zwitserland (18.00 uur)
|C
|Doetinchem
|22 juli
|Frankrijk-Oostenrijk (20.45 uur)
|C
|Utrecht
|23 juli
|Schotland-Portugal (18.00 uur)
|D
|Doetinchem
|23 juli
|Engeland-Spanje (20.45 uur)
|D
|Breda
|24 juli
|België-Nederland (20.45 uur)
|A
|Tilburg
|24 juli
|Noorwegen-Denemarken (20.45 uur)
|A
|Deventer
|25 juli
|Rusland-Duitsland (20.45 uur)
|B
|Tilburg
|25 juli
|Zweden-Italië (20.45 uur)
|B
|Doetinchem
|26 juli
|IJsland-Oostenrijk (20.45 uur)
|C
|Rotterdam
|26 juli
|Zwitserland-Frankrijk (20.45 uur)
|C
|Breda
|27 juli
|Portugal-Engeland (20.45 uur)
|D
|Tilburg
|27 juli
|Schotland-Spanje (20.45 uur)
|D
|Deventer
|29 juli
|Kwartfinale 1: Winnaar groep A-Tweede groep B
| Doetinchem
|
|29 juli
|Kwartfinale 2: Winnaar groep B-Tweede groep A
| Rotterdam
|
|30 juli
|Kwartfinale 3: Winnaar groep C-Tweede groep D
| Tilburg
|
|30 juli
|Kwartfinale 4: Winnaar groep D-Tweede groep C
| Deventer
|
|3 augustus
|Halve finale: Winnaar kwartfinale 1-Winnaar kwartfinale 4
| Enschede
|
|3 augustus
|Halve finale: Winnaar kwartfinale 2-Winnaar kwartfinale 3
| Rotterdam
|3 augustus
|Finale: Winnaar halve finale 1-Winnaar halve finale 2
| Enschede
Door: NU.nl