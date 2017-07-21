Overzicht: Uitslagen en programma EK vrouwen

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Gepubliceerd: 21 juli 2017 14:0821-07-17 14:08 Laatste update: 21 juli 2017 20:0921-07-17 20:09
De beste vrouwenploegen van Europa strijden van 16 juli tot en met 3 augustus om de Europese titel. Een overzicht van alle wedstrijden op het toernooi in Nederland.

Pouleindeling

Groep A
1. Nederland 2-6 (2-0)
2. België 2-3 (2-1)
3. Denemarken 2-3 (1-1)
4. Noorwegen 3-1 (0-3)

Groep B
1. Zweden 2-4 (2-0)
2. Rusland 1-3 (2-3)
3. Duitsland 1-1 (0-0) 
4. Italië 1-0 (1-2)

Groep C
1. Oostenrijk 1-3 (1-0)
2. Frankrjk 1-3 (1-0)
3. IJsland 1-0 (0-1)
4. Zwitserland 1-0 (0-1)

Groep D
1. Engeland 1-3 (6-0)
2. Spanje 1-3 (2-0)
3. Portugal 1-0 (0-2)
4. Schotland 1-0 (0-6)

Wanneer Wedstrijd Groep Speelstad
16 juli Nederland-Noorwegen 1-0 A Utrecht
16 juli Denemarken-België 1-0 A Doetinchem
17 juli Italië-Rusland 1-2 B Rotterdam
17 juli Duitsland-Zweden 0-0 B Breda
18 juli Oostenrijk-Zwitserland 1-0 C Deventer
18 juli Frankrijk-IJsland 1-0 C Tilburg
19 juli Spanje-Portugal 2-0 D Doetinchem
19 juli Engeland-Schotland 6-0 D Utrecht
20 juli Noorwegen-België 0-2 A Breda
20 juli Nederland-Denemarken 1-0 A Rotterdam
21 juli Zweden-Rusland 2-0 B Deventer
21 juli Duitsland-Italië (20.45 uur) B Tilburg
22 juli IJsland-Zwitserland (18.00 uur) C Doetinchem
22 juli Frankrijk-Oostenrijk (20.45 uur) C Utrecht
23 juli Schotland-Portugal (18.00 uur) D Doetinchem
23 juli Engeland-Spanje (20.45 uur) D Breda
24 juli België-Nederland (20.45 uur) A Tilburg
24 juli Noorwegen-Denemarken (20.45 uur)  A Deventer
25 juli Rusland-Duitsland (20.45 uur) B Tilburg
25 juli Zweden-Italië (20.45 uur) B Doetinchem
26 juli IJsland-Oostenrijk (20.45 uur) C Rotterdam
26 juli Zwitserland-Frankrijk (20.45 uur) C Breda
27 juli Portugal-Engeland (20.45 uur) D Tilburg
27 juli Schotland-Spanje (20.45 uur) D Deventer
29 juli Kwartfinale 1: Winnaar groep A-Tweede groep B   Doetinchem  
29 juli Kwartfinale 2: Winnaar groep B-Tweede groep A   Rotterdam  
30 juli Kwartfinale 3: Winnaar groep C-Tweede groep D   Tilburg  
30 juli Kwartfinale 4: Winnaar groep D-Tweede groep C   Deventer  
3 augustus Halve finale: Winnaar kwartfinale 1-Winnaar kwartfinale 4   Enschede  
3 augustus Halve finale: Winnaar kwartfinale 2-Winnaar kwartfinale 3   Rotterdam
3 augustus Finale: Winnaar halve finale 1-Winnaar halve finale 2   Enschede
Door: NU.nl
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