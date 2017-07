De Boer benadrukt dat hij snel versterkingen wil bij Crystal Palace

De 47-jarige manager, die een maand geleden werd aangesteld op Selhurst Park, kon tot dusver alleen de van Chelsea gehuurde middenvelder Ruben Loftus-Cheek verwelkom als versterking.

"We hebben nog steeds een kwaliteitsinjectie nodig, want de Premier League is een zware competitie", zegt De Boer op de site van Crystal Palace.

"Als je mee wilt draaien, kun je niet vertrouwen op dertien of veertien eerste-elftalspelers, maar heb je er zestien of zeventien nodig. Als we een stabiele club willen zijn, hebben we dus een paar spelers extra nodig."

Waarschijnlijk wordt Jairo Riedewald de tweede zomerse aanwinst van De Boer bij Crystal Palace. De Ajacied krijgt van zijn club de ruimte om een transfer te maken en wordt al langer nadrukkelijk in verband gebracht met de Londense club.

Financiële aspect

De Boer merkt dat het bij Crystal Palace, dat vorig seizoen op de veertiende plaats eindigde in de Premier League, niet altijd eenvoudig is om spelers aan te trekken.

"Het financiële aspect speelt ook altijd een rol, dus we moeten soms accepteren dat het moeilijk is", aldus voormalig trainer van Ajax en Internazionale, die hoopt dat zijn geduld niet te lang op de proef wordt gesteld. "Onze eerste wedstrijd is op 12 augustus en managers willen hun ploeg altijd zo snel mogelijk compleet hebben."

FC Barcelona-doelman Jasper Cillessen werd ook genoemd als mogelijk doelwit van De Boer, maar de Oranje-international drukte geruchten over een transfer donderdag zelf de kop in.

"Ik heb niet met Frank gesproken", zei de keeper die bij Ajax met De Boer werkte en in Spanje tweede doelman is. "Ik ken hem goed, maar ik ga niet naar hem toe. Ik ben heel gelukkig bij Barcelona."

Benteke

De Boer lijkt bij Crystal Palace niet te hoeven vrezen voor een vertrek van spits Christian Benteke, die door buitenlandse media wordt gelinkt aan Chelsea en Everton.

"Ik ben heel gelukkig bij mijn huidige club", liet de Belgische international weten. "Ik wil onderdeel zijn van het project van de nieuwe trainer en kijk heel erg uit naar het nieuwe seizoen. Het WK komt eraan en dat is voor mij ook een belangrijke reden om bij Crystal Palace te blijven. Bij deze club kan en wil ik presteren."

Crystal Palace begint het Premier League-seizoen op 12 augustus met een thuiswedstrijd tegen Huddersfield Town. Een week later gaat De Boer met zijn club op bezoek bij Liverpool.

Bekijk het programma van het komende Premier League-seizoen