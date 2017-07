Martens hoopt dat ze kan spelen tegen België na 'rottrap' oud-teamgenoot

Kort na rust werd de 24-jarige Martens hard op haar enkel geraakt door Sanne Troelsgaard. De Deense middenveldster was afgelopen seizoen nog haar ploeggenoot bij het Zweedse FC Rosengard.

"Het was een rottrap", baalde Martens, die na afloop om opheldering vroeg bij Troelsgaard. "Ze zei dat ze de bal speelde, maar dat was niet zo. Het was niet netjes."

De 24-jarige Martens, onlangs voor drie jaar vastgelegd door FC Barcelona, kon de wedstrijd vervolgen, maar ging twaalf minuten voor tijd alsnog met een pijnlijke enkel naar de kant.

"Ik probeerde het eruit te lopen, maar het bleef stijf. Dan is het beter om een fris iemand erin te gooien. Voor mij wordt het nu een kwestie van herstellen. Ik ga er alles aan doen om fit te zijn voor België."

Zelfvertrouwen

Hoewel Oranje na twee wedstrijden zonder puntenverlies aan kop gaat in groep A, kan het tegen de Belgen nog misgaan. Bij een gelijkspel is Nederland zeker van de eerste plaats, maar bij een nederlaag kan de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman zakken naar de derde plek en dat betekent uitschakeling.

"Maar ik maak me geen zorgen, het zelfvertrouwen is na twee overwinningen groot", vertelt Martens, die niet vindt dat Oranje op een gelijkspel moet spelen tegen België. "Een puntje, daar doen we niet aan. We willen winnen."

Nederland tegen België begint maandag om 20.45 uur en wordt gespeeld in het Koning Willem II Stadion in Tilburg. De andere groepswedstrijd, tussen Denemarken en Noorwegen, wordt tegelijkertijd afgewerkt.