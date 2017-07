Uitblinker Van Veenendaal benadrukt dat zege Oranje teamprestatie is

"Of ik me de held van de wedstrijd voel? Nou, het team had me harder nodig dan zondag tegen Noorwegen. Maar ik ben vooral blij dat we weer de nul hebben gehouden en dat hebben we als team gedaan", zegt Van Veenendaal voor de camera van NUsport.

De 27-jarige Veenendaal, die Oranje vooral in de tweede helft op de been hield, vindt het dan ook moeilijk om een van haar reddingen aan te wijzen als de mooiste. "Het waren er erg veel. Ik moet ze nog even terugzien. Het mooiste vond ik vooral toen de scheidsrechter affloot. Dit was namelijk een heel belangrijke zege."

In de beginfase leek het nog een makkelijke avond te worden voor Nederland. Sherida Spitse maakte na twintig minuten vanaf de strafschopstip 1-0 en Oranje kreeg kansen op meer. Na rust was het echter Denemarken dat sterker was, al voelde Van Veenendaal dat de gelijkmaker niet meer zou vallen.

"Toen Anouk Dekker de bal van de lijn haalde, had ik het idee: het geluk is aan onze zijde. We gaan nu alles ervoor gooien en deze zege pakken. En dat hebben we gedaan."

Niet fair

Een van de hachelijke momenten voor het doel van Oranje was halverwege de tweede helft toen Van Veenendaal de bal niet klem had en vervolgens buiten het strafschopgebied de Deense middenveldster Line Jensen over haar benen zag duikelen.

"Ze (Sanne Troelsgaard, red.) gleed hard op me door en daardoor liet ik de bal los. Vervolgens sprong Jensen zo hoog over me heen dat ze nog steeds niet geland is", vertelt Van Veenendaal, die meteen gebaarde dat de Deense zich overdreven liet vallen.

"Ik vond het niet fair wat ze deed. Het hoort niet bij onze sport. Aan de andere kant is dit een toernooi. Elk punt is belangrijk, maar gelukkig waren de punten weer voor ons."

Zes punten

Door de zege gaat Oranje met zes punten uit twee wedstrijden aan kop in groep A, maar het kan maandag in de laatste speelronde nog misgaan tegen België, dat evenals Denemarken drie punten heeft.

"We hebben nog niets", beseft Van Veenendaal. "We moeten gewoon verder gaan op deze manier en dan zetten we hopelijk ook tegen België weer een goed resultaat neer."

Nederland tegen België begint maandag om 20.45 uur en wordt gespeeld in het Koning Willem II Stadion in Tilburg. De andere groepswedstrijd, tussen Denemarken en Noorwegen, wordt tegelijkertijd afgewerkt.