Janssen: 'Iedereen deed alsof spelers van Valletta koekenbakkers zijn'

"We creëerden veel kansen en hebben maar twee momentjes tegen gekregen. Iedereen doet net alsof de spelers van Valletta een paar koekenbakkers zijn, maar het zijn ook gewoon profs die je niet zomaar aan de kant zet. We hebben het goed gedaan", zei Janssen na afloop in Waalwijk voor de camera van NUsport.

FC Utrecht, dat de heenwedstrijd vorige week nog doelpuntloos gelijkspeelde, was in de return duidelijk een maatje te groot voor Valletta uit Malta.

Sean Klaiber zorgde met een prachtige volley na achttien minuten voor de 1-0, waarna Janssen met een kopbal en Zakaria Labyad met een schitterende krulbal de marge in de tweede helft vergrootten. Een late tegentreffer van de bezoekers uit Malta deerde Utrecht niet.

Afronding

Janssen erkende dat zijn ploeg de wedstrijd veel eerder in het slot had moeten gooien. Onder anderen spits Simon Makienok was zeer ongelukkig in de afronding. "Bij rust hadden we al met 3-0 voor moeten staan en de 2-0 liet veel te lang op zich wachten", constateerde Janssen.

"Dat is toch de scherpte die ontbreekt aan het begin van een seizoen. We hebben veel nieuwe jongens erbij in de aanval die een tijd niet gespeeld hebben en heel snel op topniveau moeten zijn. Dat kan nog niet zo snel, al heb ik dat topniveau wel bij vlagen gezien."

Janssen kijkt nu vooral uit naar de wedstrijden met het Poolse Lech Poznan in de derde voorronde van de Europa League. De middenvelder is blij dat Utrecht dan weer kan spelen in Stadion Galgenwaard, dat nu niet beschikbaar was door het EK voor vrouwen.

"We kijken er naar uit om na een paar jaar weer Europees voetbal te spelen in de Galgenwaard", zei Janssen. "We willen de groepsfase halen en op papier biedt de loting mogelijkheden. Het zal heel moeilijk worden, maar we hebben vandaag wel een positieve indruk achtergelaten."

De laatste keer dat FC Utrecht vanuit de tweede voorronde een poging mocht wagen om de groepsfase te bereiken, was in 2013. Destijds bleek het Luxemburgse FC Differdange 03 te sterk. "We hebben het Luxemburgse spook Differdange nu weggevaagd, dus dat is ook wel lekker", aldus Janssen.