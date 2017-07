Coach Wiegman opgelucht na zwaarbevochten zege Oranjevrouwen

"In de tweede helft waren we voornamelijk aan het tegenhouden. Het lukte ons niet om de bal in te ploeg te houden, dus het werd echt nog spannend", zei Wiegman na afloop op Het Kasteel tegen de NOS.

Oranje speelde een sterke eerste helft en kwam na twintig minuten ook op voorsprong nadat Sherida Spitse een strafschop verzilverde.

Na rust was het Denemarken dat domineerde en goede kansen kreeg op de gelijkmaker. De sterk keepende Sari van Veenendaal voorkwam echter dat Nederland punten morste in Rotterdam.

Remise

Door de zege op Denemarken heeft Oranje in de derde en laatste groepswedstrijd tegen België aan een punt genoeg om de kwartfinales te bereiken. Wiegman is echter niet van plan om met die instelling de wedstrijd in te gaan.

"Wij gaan geen dingen veranderen, dus we gaan ook niet voor een remise spelen", aldus Wiegman. "We willen die wedstrijd gewoon winnen."