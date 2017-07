Oranjevrouwen met een been in kwartfinales EK na zege op Denemarken

Sherida Spitse schoot de Oranjevrouwen na twintig minuten spelen op voorsprong in Rotterdam. De middenveldster benutte een penalty nadat Daniëlle van de Donk was neergelegd in het strafschopgebied.

In de tweede helft waren de beste kansen voor Denemarken, maar keepster Sari van Veenendaal hield Oranje op de been. Door de nipte zege gaan de Oranjevrouwen, die de openingswedstrijd tegen Noorwegen met 1-0 wonnen, met zes punten aan de leiding in groep A.

Aangezien België eerder op donderdagavond met 2-0 te sterk was voor Noorwegen, is Nederland nog niet zeker van een plek in de kwartfinales. De Belgen hebben net als Denemarken nu drie punten.

De Oranjevrouwen spelen maandag in Tilburg tegen België de derde en laatste groepwedstrijd. Een punt is genoeg voor Nederland voor een plek bij de laatste acht. Noorwegen-Denemarken begint eveneens om 20.45 uur.

Miedema

Evenals zondag tegen Noorwegen was Oranje donderdag tegen Denemarken meteen de betere ploeg. In de eerste tien minuten waren er al twee kansjes voor Vivianne Miedema en beide keren was Shanice van de Sanden aangever. Eerst wist Miedema de voorzet net niet binnen te glijden en daarna miste haar kopbal kracht.

Na veertien minuten was er opnieuw een hoofdrol voor Miedema, al was het een ongelukkige. De 21-jarige spits van Arsenal blokte per ongeluk een schot van Jackie Groenen, waardoor een voorsprong voor Nederland uitbleef.

Vijf minuten later was het alsnog raak voor Oranje. Danielle van de Donk werd neergelegd door Nanna Christiansen en de scheidsrechter wees naar de strafschopstip. Vanaf elf meter bleef Sherida Spitse, die haar 135e interland speelde, koel (1-0).

Terwijl het publiek nog naar de herhaling keek op het scorebord van Het Kasteel, was het alweer bijna gelijk. De Deense captain Pernille Harder had de bal op een meter of tien van het doel zomaar voor het inschieten, maar haar poging ging niet ver genoeg naar de hoek. Met een stijlvolle redding kon keepster Van Veenendaal daardoor de gelijkmaker voorkomen.

De voorsprong van Nederland zorgde ervoor dat Denemarken meer uit de schulp moest kruipen, al bleven de grootste kansen voor rust voor Nederland. Van de Sanden draaide weg van haar directe tegenstander, maar wist keepster Stina Lykke Petersen niet te kloppen. Ook Lieke Martens kreeg de bal er niet in, waardoor het bij rust nog altijd 1-0 was.

Kansen

Waar Nederland in de eerste helft nog domineerde, was het na rust Denemarken dat het heft in handen nam. Vijf minuten na rust kreeg Sanne Troelsgaard al de ideale mogelijkheid om te scoren, maar de middenveldster schoot oog in oog met Van Veenendaal over het doel.

Even later was het opnieuw Troelsgaard met een gevaarlijk schot, maar verdedigster Anouk Dekker wierp zich voor de bal en voorkwam daarmee de gelijkmaker. Oranje moest voornamelijk tegenhouden, maar kreeg na 54 minuten ook nog een prima mogelijkheid. Martens mocht aan de rand van het strafschopgebied aanleggen voor een vrije trap, maar haar inzet was niet geplaatst en daardoor een prooi voor de Deense keepster Petersen.

Op die ene kans van Oranje na was het een groot deel van de tweede helft eenrichtingsverkeer op Het Kasteel, maar Van Veenendaal hield haar ploeg knap op de been. De keepster greep uitstekend in op pogingen van Pernille Harder en wederom Troelsgaard. In de slotfase kreeg Oranje in de counter kleine mogelijkheden om de wedstrijd in het slot te gooien, maar het bleef bij 1-0 in Rotterdam.