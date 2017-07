FC Utrecht verslaat Valletta en bereikt derde voorronde Europa League

De heenwedstrijd op Malta was vorige week nog in een doelpuntloos gelijkspel geëindigd. In de return, die vanwege het EK vrouwen werd gespeeld in het Mandemakers Stadion van RKC Waalwijk, legde FC Utrecht wel het krachtsverschil bloot.

Sean Klaiber zorgde na achttien minuten op wonderschone wijze voor de openingstreffer. De vleugelverdediger haalde in een keer uit aan de rand van het strafschopgebied en liet doelman Henry Bonello kansloos.

Willem Janssen gooide de wedstrijd een kwartier voor tijd op slot met een rake kopbal en het slotakkoord namens Utrecht was voor Zakaria Labyad, die de bal prachtig in de verre hoek krulde. Valletta deed pas in de slotfase wat terug, maar de rake kopbal van Santiago Malano kwam veel te laat voor de bezoekers uit Malta.

FC Utrecht stuit in de derde voorronde op het Noorse Haugesund of Lech Poznan uit Polen. Die wedstrijd is nog bezig. De heenwedstrijd in de derde voorronde wordt op 27 juli gespeeld, een week later volgt de return.

Makienok

Net als in de heenwedstrijd startte Ten Hag niet met spits Cyriel Dessers en verdediger Ramon Leeuwin, die niet volledig fit waren. De twee spelers kwamen in de tweede helft alsnog het veld in, net als zeventienvoudig international Urby Emanuelson.

Waar FC Utrecht in de heenwedstrijd tegen Valletta niet kon imponeren, kwamen de Domstedelingen op het kunstgrasveld in het Mandemakers Stadion een stuk beter voor de dag. Spits Simon Makienok kreeg al binnen tien minuten een grote kans, maar de vrijstaande Deen gaf te weinig kracht mee aan zijn inzet van dichtbij.

Even later was het alsnog raak voor Utrecht. Een verdediger van Valletta kopte de bal weliswaar uit het strafschopgebied, maar recht in de voeten van Klaiber. Die nam de bal in een keer uit de lucht en schoot schitterend raak. Na 37 minuten had Makienok de marge moeten vergroten na een fraaie steekpass van diezelfde Klaiber, maar wederom was de spits niet scherp in de afronding. Dit keer zag hij zijn inzet rakelings naast de paal belanden.

Valletta liet zich amper zien voor het doel van David Jensen, maar kwam er in de eerste helft wel een keer gevaarlijk uit na slordig balverlies van Mark van der Maarel. De uitgebroken Maximiliano Velasco was echter niet snel genoeg en verprutste de countermogelijkheid.

Velasco

In de tweede helft was het weer de Argentijnse spits die FC Utrecht pijn had kunnen doen. Velasco kwam door aan de zijkant en had de bal eigenlijk moeten afleggen, maar ging voor eigen succes en zag zijn poging in het zijnet belanden.

De kansen voor Valletta waren overigens op een hand te tellen, terwijl het dominante FC Utrecht na rust verzuimde om de wedstrijd eerder in het slot te gooien. Dessers viel een kwartier na rust in voor Gyrano Kerk en kreeg direct een grote kans, maar zijn schot ging naast. Even later was ook Makienok weer ongelukkig in de afronding.

De supporters van FC Utrecht konden een kwartier voor tijd opgelucht ademhalen. Aanvoerder Janssen kopte fraai raak uit een corner van Labyad, die zelf even later voor de 3-0 tekende. De middenvelder krulde de bal vanaf de linkerkant op prachtige wijze in de verre hoek. Het slotakkoord was echter voor Valletta, maar de rake kopbal van Malano uit een corner was niet genoeg om FC Utrecht pijn te doen.