Klaassen geniet van samenspel met 'wereldster' Rooney bij Everton

"Het is geweldig om met hem te spelen en te kaatsen", zegt de 24-jarige Klaassen na de oefenzege op FC Twente (0-3) tegen De Telegraaf. "Maar we hebben het wel over een wereldster."

Everton nam Rooney onlangs over van Manchester United, dat de aanvaller in 2004 had opgepikt op Goodison Park. Zo keerde de topscorer aller tijden van de nationale ploeg van Engeland na dertien jaar weer terug op het oude nest bij de 'Toffees'.

"Ik vond het ook prachtig toen ik hoorde dat hij ons kwam versterken", aldus Klaassen. "En Wayne is niet naar Everton gekomen om af te bouwen. Hij oogt fit en kan zo goed voetballen."

Klaassen zelf is door zijn nieuwe manager Ronald Koeman gehaald voor het middenveld en zal dus veel te maken krijgen met Rooney, die zich vooral zal richten op de spits- en nummer 10-positie.

Hoewel de twee elkaar nog beter moeten leren kennen, is Klaassen geen onbekende voor Rooney. "Hij heeft in elk geval in de Europa League-finale met Manchester tegenover ons gestaan. Maar ik ben er al gauw achter gekomen dat hij aardig wat dingen van Ajax weet. En van mij toch ook wel. Maar ik loop inmiddels ook een tijdje mee, hè."

Transfers

Het Everton zit deze zomerse transferperiode niet stil. Koeman versterkte zich naast Klaassen en Rooney ook al met verdediger Michael Keane, doelman Jordan Pickford, spits Sandro Ramirez, buitenspeler Henry Onyekuru en oude bekende Cuco Martina.

Daar blijft het echter niet bij, als het aan de Nederlandse manager ligt. Zo zouden ook Olivier Giroud (Arsenal) en Gylfi Sigurdsson (Swansea City) nog hoog op de verlanglijst staan in Liverpool.

Bekijk het volledige competitieprogramma van de Premier League