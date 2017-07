Wiegman neemt geen genoegen met gelijkspel voor Oranjevrouwen

Zowel Nederland (1-0 tegen Noorwegen) als Denemarken (1-0 tegen België) begon zondag met een overwinning aan het EK. Een gelijkspel zou voor beide ploegen in groep A daarom niet ongunstig zijn, maar in het Nederlandse kamp nemen ze daar geen genoegen mee.

"We hebben tegen Noorwegen als team goed gespeeld en ook veel kansen gecreëerd. Dat is tegen Denemarken opnieuw de bedoeling, al hoop ik dan wel dat we meer tot scoren komen", zei Wiegman woensdag op een persconferentie op Het Kasteel.

Energiek

De bondscoach omschreef Denemarken als een energieke ploeg, die goed op balbezit kan spelen, maar ook geregeld de lange bal hanteert. "Hoe sterk hun defensie is? Dat gaan we donderdag zien", sprak Wiegman strijdlustig. Denemarken kreeg in de EK-kwalificatie slechts één treffer tegen.

De 27-jarige Sherida Spitse, al goed voor 134 interlands, heeft naar eigen zeggen weinig meegekregen van de enthousiaste reacties in Nederland na de geslaagde openingswedstrijd van Oranje.

"Ik ben vooral bezig met de trainingen en de wedstrijden", zei de middenvelder van FC Twente. Wiegman liet zich in soortgelijke bewoordingen uit. "We waren heel blij met die 1-0 tegen Noorwegen, maar beseffen heel goed dat we structureel goed moeten presteren om ver te komen in dit toernooi."