Van den Brom passeert Rienstra en Bel Hassani voor oefenduel AZ

Van den Brom geeft de voorkeur aan 21 andere spelers. Het drietal lijkt daardoor op zoek te moeten naar een andere club.

Rienstra is waarschijnlijk het slachtoffer van de komst Marko Vejinovic, die onlangs door AZ op huurbasis overgenomen werd van Feyenoord. Vejinovic speelt net als de 27-jarige Alkmaarder centraal op het middenveld.

Een groot deel van vorig seizoen was Rienstra nog aanvoerder onder Van den Brom. Hij kwam in de zomer van 2015 over van PEC Zwolle, na eerder ook een seizoen voor Heracles gespeeld te hebben.

Bek Hassani

De 24-jarige Bel Hassani kwam vorig seizoen over van Heracles Almelo, maar verloor in de loop van het seizoen zijn basisplaats in Alkmaar. De middenvelder kwam tot één treffer en zes assists in 25 competitiewedstrijden voor AZ.

Aanvaller Tankovic kwam afgelopen seizoen slechts tot 13 duels in het shirt van AZ. De 22-jarige Zweed liet eerder al weten open te staan voor een vertrek. "Ik heb weinig zin in nog zo'n seizoen", zei hij vorige maand in Zweedse media.

De eerste Eredivisiewedstrijd van AZ is op zaterdag 12 augustus uit tegen PSV.

